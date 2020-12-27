中職／疫情影響洋投亞洲討生活 台日韓相互挖角加劇

隨著布里漢（Jake Brigham）、甘格農（Drew Gagnon）加入味全，明年中職總計已達7名具韓職經驗的洋投，其中疫情關係影響尤其重大。

今年受新型冠狀肺炎影響，大聯盟賽事縮水僅剩60場，薪資微薄的小聯盟更是取消賽事，不少小聯盟球員因此決定遠赴亞洲打球謀生。

台、日、韓三個亞洲最好的聯盟成為這些球員們的首選，索沙、霸能、布雷克及費爾本都有韓職經驗，在中職投出好成績的卡本特、米蘭達都被挖角至韓職，其中米蘭達甚至在三個職棒都有出賽經驗，熟悉亞洲職棒環境更是其脫穎而出的原因。

而中職的洋將挖角尤其重要，洋投的戰力在季後賽舉足輕重，休賽季的操作可能改變一支球隊的命運，五隊間的軍備競賽延伸至日、韓職甚至其他聯盟，富邦悍將羅力、索沙，統一獅布雷克等皆有日韓職經驗，首次來台的納恩斯更曾是韓職勝投王。