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棒球／連陳偉殷都拆不散 王維中、王溢正揪戰「姊弟對決」
王維中明年將以味全龍隊狀元郎的身分在中職「開箱」，與效力樂天桃猿隊的好友王溢正，已經先聊到同場對決話題，兩人想像媒體會如何寫到兩人的過招，王維中說：「一定是姊弟對決吧！」慘遭陳偉殷打槍，「我覺得是姐妹對決吧！」
今年是「國泰真殷雄棒球訓練營」第9年舉辦，「雙王」的初相識正好就是在第1屆訓練營，王維中說：「雖然是第一次見面，但一見到對方就感覺好像很熟。」王溢正對於這件事有不同的回憶，「「他那時對我愛理不理，可能比較怕生一點，是我一直主動找話題。」
王溢正近年把持本土最強左投招牌，本季10勝、116.1局都是土投最佳，明年有王維中加入戰局，王溢正預期王維中的投球局數一定要超過自己，「我覺得應該要的吧！他比我年輕欸，但我也會想盡辦法。」
「雙王」的同場對決，不僅球迷有期待，連他們自己也聊過這話題，王維中透露，「我們昨天才在聊媒體會怎麼寫，姊弟對決，一定是啊！」王溢正也期待兩人同場先發，他說：「同場較勁的話，會很開心吧！但也會不想輸給對方。」
王維中與王溢正今年在訓練營同組指導，陳偉殷爆料，「今年安排課程時，主辦單位有特別把他們拆散，但維中說他想要和溢正一起，要拆散的話就不教了，他們一直想要合體，我也沒辦法。」
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