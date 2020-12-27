日職／酷似小池榮子 山川穗高與神秘妻子傳接球引熱議

西武獅的日本強棒山川穗高日前在個人IG上傳了一部練習傳接球的影片，然而引人注目的並非是休賽季勤奮練球的山川，而是他那位傳聞像「小池榮子」的老婆嫻熟且準確投球動作。

山川穗高在IG上寫道，「與老婆的傳接球」然而引人注目的是妻子麻衣子風車式的投球方式，其動作乾淨熟練、落點又準確，令網友直呼「老婆太厲害了！」、「妻子打過壘球嗎？好厲害！」

原來妻子山川麻衣子是原壘球選手，山川穗高於2017年8月與她結婚，然而由於妻子只是一般普通人，護妻心切的他從未將老婆的照片對外曝光，僅聲稱：「長得像小池榮子。」

山川穗高2018、19兩年獲得洋聯全壘打王，2020的他打擊陷入低潮，隨然仍敲出24轟，打擊率卻跌至.205，季中被下放至二軍專心治療右腳腳踝傷勢。