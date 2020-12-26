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中職／田澤純一吐心聲 「有球隊需要我就繼續打球」
味全龍隊公布5名洋將名單，具有9年大聯盟資歷的日籍投手田澤純一，確定登台獻技，他接受日本媒體訪問時感性表示，「只要有一支需要我的球隊，就會繼續打棒球。」
龍隊證實5位洋將人選，除了田澤純一外，還有已擁6年中職資歷的伍鐸，從韓職挖角的布里漢、加尼歐，以及來自洋基體系的工具人赫雷拉，備妥5洋將投入明年賽季。
田澤純一過去因跳過日職選秀直接赴美，與紅襪隊簽約，遭到日職封殺，儘管今年已經廢除條款，但他仍在日職選秀落選，只能轉戰獨立聯盟。
獲得前往中職打球的機會，田澤純一表示，在選秀結束後，對於是否延續棒球生涯苦惱了很久，此時收到了來自台灣的邀約，在家人的支持下決定挑戰海外，「雖然會是新的舞台、新的挑戰，但是爲了能夠更上一層樓，我會做好準備。」
他也感謝獨立聯盟埼玉武藏熊隊球團與球迷，在他連到球場都覺得困難的情況下，熱情給予支持，「雖然離開埼玉有些遺憾，但今後也請多多支持台灣。」
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