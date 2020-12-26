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中職／味全龍5洋將敲定 田澤純一要來了
味全龍隊明年升上一軍，擁有多1名洋將優勢，明年5名洋將名單將一次揭曉，簽下擁有大聯盟資歷的田澤純一，以及伍鐸、布里漢（Jake Brigham）、加尼歐（Drew Gagnon）、洋砲赫雷拉（Rosell Herrera），備妥5洋將投入明年賽季。
重返中職的龍隊，經過一年在二軍的歷練，明年即將升上一軍接受考驗，按規定擁有多1名洋將的優勢，可註冊5人、登錄4人。
田澤純一生涯共在大聯盟出賽388場，以後援為主，總教練葉君璋先前受訪提到，有看過田澤純一在獨立聯盟的出賽影片，狀況很不錯，經驗也會對球隊有幫助，加入球隊後，定位一定是在牛棚。
伍鐸為回鍋洋將，已累積6年中職經歷，今年在富邦悍將隊僅投出2勝9敗、防禦率6.55，季中遭到割捨，明年將披上龍隊戰袍出賽，成為他在中職效力的第3支球隊。
也在樂天桃猿隊雷達清單內的布里漢，最終由龍隊延攬，他具有大聯盟資歷，效力過日職樂天金鷲、韓職英雄隊，這次投效中職後，湊齊三大亞洲職棒經歷。加尼歐也具大聯盟資歷，效力過大都會隊，今年在韓職起亞虎隊繳出11勝8敗、防禦率4.34。
赫雷拉有2年大聯盟資歷，去年效力馬林魚隊，為台灣左投陳偉殷的隊友，現在將作為龍隊洋砲登台獻技。
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