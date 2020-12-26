中職／五人制棒球初體驗 王溢正大暴傳把球扔進高雄港

陳偉殷棒球訓練營前進高雄，「國泰夯棒球2020棒球嘉年華」同日也在駁二藝術特區淺三碼頭登場，陳偉殷率領教練團成員，與今年的五人制棒球賽青年組冠軍高雄市隊，進行明星賽，一票球星雖以1：5吞下敗仗，但王溢正、宋文華直呼好玩，王溢正還上演大暴傳將球傳到高雄港的鬧劇。

為了這場比賽，陳偉殷昨天有先稍微了解一下五人制棒球的規則，但沒有完全理解，「不知道，就玩開心就好，有聽說過這項運動，但還沒有實際看過比賽狀況。」

王溢正在比賽中上演大暴傳，將球直接扔進高雄港，他對此辯解：「我剛剛是太緊張了，曾仁和丟過來時，旁邊在大喊三壘，我就太緊張。」王溢正笑說，五人制棒球好玩，但是節奏很快、很累，不熟悉的話很容易會有碰撞。

球星們第一次體驗五人制棒球的樂趣，感受到一塊場地、一顆球就能打棒球的便利性，宋文華說：「只需要一個場地、一顆球，就可以一起玩，大家覺得棒球運動進行時間比較長，一般人可以先從這個入手。」