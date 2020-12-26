棒球／王建民率豪華教練團 連兩年扎根彰化

展逸國際企業旗下品牌BE HEROES，26、27日於彰化永靖棒球場開訓的棒球訓練營，集結旅外和中職現役球星，由王建民掛帥，率陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪跟鄭宗哲，組成豪華教練團，親自指導彰化地區少棒球員，繼續深耕地方棒球發展。

BE HEROES棒球訓練營首日舉行開訓典禮，展逸國際企業董事長張憲銘於致詞時表示，很開心連續幾年都來到彰化，帶入BE HEROES的運動精神，小球員除了來訓練營到學習棒球技巧，張憲銘表示，「我們品牌精神想強調築夢過程的重要性，每個人只要百分百努力付出，就是自己人生的英雄。」

總教練王建民也提到，彰化小朋友身體素質跟棒球底子都不錯，發現小球員吸收很快，非常期待未來發展，也希望他們可以開心打棒球，用開心的心情面對訓練，才會激起學習興趣與動機。

彰化縣副縣長洪榮章表示，很感謝鑽石級教練陣容來到彰化，彰化縣政府王惠美縣長正在募集運動基金，推動基層棒球發展，希望大家一起來努力，讓台灣的棒球在世界繼續發光發熱。

彰化縣議長謝典林希望，小球員接受BE HEROES教練訓練，同時也受到教練經歷的激勵，為自己的棒球路努力，開訓典禮最後由彰化縣政府致贈特製球衣給豪華教練團，教練團也回贈簽名球給縣府代表。

王建民、陳鏞基、江少慶、張閔勛、林立、李振昌和吉力吉撈．鞏冠等人，連兩年投入BE HEROES棒球訓練營教練團，江國豪、鄭宗哲則是首次加入教練團陣容，共同回饋。

「彰化囝仔」江國豪感觸很深，月初才在永靖國中校園回饋之旅擔綱客座指導教練，他盼望藉由自身傳承跟分享，來鼓勵小球員，勇敢追夢，不要害怕失敗，期許彰化將來孕育出更多棒球好手。

訓練營為期兩天，彰化縣政府特別安排在地6支少棒隊，包括線西國小、東山國小、南郭國小、忠孝國小、田中國小跟培英國小，共84位小球員參與。

旅外選手江少慶跟吉力吉撈．鞏冠熱情投入教學，看見小球員一步步學習的過程，讓他們回想起自己小時候玩棒球的模樣，在球場上義無反顧地練習投入，既開心又享受，那股熱愛棒球的初衷再次湧上心頭。