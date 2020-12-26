快訊

紐籍機師趴趴走恐害全民埋單逾600萬 陳時中說話了

棒球／王建民率豪華教練團 連兩年扎根彰化

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
BE HEROES棒球訓練營展開，王建民指導小球員。圖／BE HEROES提供
BE HEROES棒球訓練營展開，王建民指導小球員。圖／BE HEROES提供

展逸國際企業旗下品牌BE HEROES，26、27日於彰化永靖棒球場開訓的棒球訓練營，集結旅外和中職現役球星，由王建民掛帥，率陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪跟鄭宗哲，組成豪華教練團，親自指導彰化地區少棒球員，繼續深耕地方棒球發展。

BE HEROES棒球訓練營首日舉行開訓典禮，展逸國際企業董事長張憲銘於致詞時表示，很開心連續幾年都來到彰化，帶入BE HEROES的運動精神，小球員除了來訓練營到學習棒球技巧，張憲銘表示，「我們品牌精神想強調築夢過程的重要性，每個人只要百分百努力付出，就是自己人生的英雄。」

總教練王建民也提到，彰化小朋友身體素質跟棒球底子都不錯，發現小球員吸收很快，非常期待未來發展，也希望他們可以開心打棒球，用開心的心情面對訓練，才會激起學習興趣與動機。

彰化縣副縣長洪榮章表示，很感謝鑽石級教練陣容來到彰化，彰化縣政府王惠美縣長正在募集運動基金，推動基層棒球發展，希望大家一起來努力，讓台灣的棒球在世界繼續發光發熱。

彰化縣議長謝典林希望，小球員接受BE HEROES教練訓練，同時也受到教練經歷的激勵，為自己的棒球路努力，開訓典禮最後由彰化縣政府致贈特製球衣給豪華教練團，教練團也回贈簽名球給縣府代表。

王建民、陳鏞基、江少慶、張閔勛、林立、李振昌和吉力吉撈．鞏冠等人，連兩年投入BE HEROES棒球訓練營教練團，江國豪、鄭宗哲則是首次加入教練團陣容，共同回饋。

「彰化囝仔」江國豪感觸很深，月初才在永靖國中校園回饋之旅擔綱客座指導教練，他盼望藉由自身傳承跟分享，來鼓勵小球員，勇敢追夢，不要害怕失敗，期許彰化將來孕育出更多棒球好手。

訓練營為期兩天，彰化縣政府特別安排在地6支少棒隊，包括線西國小、東山國小、南郭國小、忠孝國小、田中國小跟培英國小，共84位小球員參與。

旅外選手江少慶跟吉力吉撈．鞏冠熱情投入教學，看見小球員一步步學習的過程，讓他們回想起自己小時候玩棒球的模樣，在球場上義無反顧地練習投入，既開心又享受，那股熱愛棒球的初衷再次湧上心頭。

吉力吉撈．鞏冠表示，連兩年來棒球營指導小朋友，希望他們很享受棒球，無憂無慮地打球，自己也會用鼓勵的方式去教學，讓他們開心學習。

BE HEROES棒球訓練營展開，江少慶指導小球員。圖／BE HEROES提供
BE HEROES棒球訓練營展開，江少慶指導小球員。圖／BE HEROES提供
BE HEROES棒球訓練營今天在彰化展開。圖／BE HEROES提供
BE HEROES棒球訓練營今天在彰化展開。圖／BE HEROES提供

棒球 江國豪 王建民

延伸閱讀

棒球／江國豪回憶少棒沒球場 水泥地PU跑道練滑壘

棒球／江少慶透露有球團關注 是否旅美優先沒正面回答

棒球／王建民明年1月底回歸中信 給旅外夢球員建議

中職／外籍教練非特效藥 水土不服反讓球員受害

相關新聞

棒球／中職選秀是選項 曾仁和：不設限一定要去哪

旅美投手曾仁和的旅外生涯，暫時站在十字路口徘徊，他表示，明年投入中職選秀也是選項之一，春訓期間預計將找中職球隊一起訓練，...

中職／看「瘋癲王維中」 曾仁和：他上場就是能投出身價

投手曾仁和的下一步動向備受關注，陳偉殷、王維中也曾問過他的想法，希望他若還想拚拚看，就不要輕易放棄；倒是曾仁和被問到對王...

棒球／江少慶透露有球團關注 是否旅美優先沒正面回答

具旅美資歷投手江少慶季後成為自由球員，被問起未來動向是否旅美優先，江少慶沒有正面回答，透露有球隊關注，但要視合約狀況選擇...

棒球／吉力吉撈．鞏冠鬆口 明年投入中職選秀

旅美8年、最高層級拚到3A，吉力吉撈．鞏冠（朱立人）確定為旅美生涯畫下句點，今天出席「Be Heroes棒球訓練營」活動...

日職／第一志願原是羅德 陳偉殷加盟阪神有老婆的指引

台灣左投陳偉殷本周確定與阪神虎隊簽下一紙兩年400萬美元合約，確定告別羅德、投奔阪神，陳偉殷坦言，心中原本的第一願望是回...

日職／「他是我的轉捩點」 陳偉殷榮幸跟隨陳大豐的路

生涯陸續效力過中日龍、阪神虎隊，陳偉殷與挖掘自己的「伯樂」陳大豐，同樣湊齊龍、虎兩套球衣，寫下不可思議的緣分，陳偉殷談到...

中職／想半個月才決定跳槽 鍾承祐：教練多流動是好事

離開待了14年的樂天桃猿隊，鍾承祐前進富邦悍將隊教練團，他在確認轉隊後，就聯繫了昔日猿隊教頭、現任悍將總教練洪一中，「他...

中職／洋將大頂薪時代來臨 月薪破百萬已非新鮮事

中信兄弟日前簽下前阪神左投歐尼爾（Onelki Garcia），各隊洋投也都大致底定，外媒報導歐尼爾年薪達50萬美元，相當於台幣1400萬，然而在這洋投的「大頂薪時代」不再是新鮮事。 2013年球季

棒球／陳偉殷訓練營重返高雄 造福大專乙組球員

「國泰真殷雄棒球訓練營」邁入第9屆，今年重返高雄澄清湖棒球場，高雄市長陳其邁現身相挺下，陳偉殷期勉學員，「希望這兩天，大...

日職／獲軟銀加薪一億日圓 千賀滉大：仍想挑戰大聯盟

幫助軟銀拿下日本一四連霸的王牌投手千賀滉大，在今(26)日與球團完成談約交涉，獲得軟銀加薪1億日圓，明年年薪將會來到4億日圓。 先前千賀就曾表達挑戰大聯盟的想法，但最快得等到2022才能行使海外自由

棒球／王建民率豪華教練團 連兩年扎根彰化

展逸國際企業旗下品牌BE HEROES，26、27日於彰化永靖棒球場開訓的棒球訓練營，集結旅外和中職現役球星，由王建民掛...

中職／陳鏞基合約還在等共識 坦言明年會更難打

中職統一獅隊野手陳鏞基今天出席棒球訓練營，他笑說少棒球員不受控制，但希望培養他們對棒球的興趣；至於合約狀況，陳鏞基還在「...

熱門新聞

中職／羅傑斯掰掰 兄弟第4名洋投「只差影印機」

NBA／杜蘭特、厄文聯手飆66分 籃網痛擊綠衫軍

中職／沒有掐脖子動作 陳江和認「動手就是不對」

NBA／勇士39分慘敗公鹿 開季2戰輸了65分史上第二慘

NBA／全員出擊轟垮獨行俠 湖人耶誕大戰輕鬆奪首勝

NBA／湖人雙星火力更勝一籌 138：115擊退獨行俠開胡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。