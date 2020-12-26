聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／看「瘋癲王維中」 曾仁和：他上場就是能投出身價
投手曾仁和的下一步動向備受關注，陳偉殷、王維中也曾問過他的想法，希望他若還想拚拚看，就不要輕易放棄；倒是曾仁和被問到對王維中在中職出賽的預期成績，他笑說，王維中雖然看起來瘋瘋癲癲的，但在球場上就是能投出自己的身價。
曾仁和去年季後遭遊騎兵隊釋出，今年決定再給自己一點時間，未在此時投入中職選秀，原要在年底赴澳洲職棒打拚，但因疫情打亂計畫，今年幾乎是空白了一整年。
對於下一步計畫，曾仁和透露，「偉殷給我很多建議，賢拜真的很照顧我，他給我的建議是希望我去看看日本有沒有機會。」他先前曾有找到日本球隊的測試機會，同樣因疫情去不成。
至於另一位好友王維中的建言，曾仁和說：「我和維中很少聊到這個，也很少叫我要去哪隊，是有問過我要不要回來，我是跟他說，我想再拚一下，他說那就拚啊。」
王維中今年以狀元郎身份獲味全龍隊挑選，明年將在中職「開箱」，曾仁和預期他的中職成績單，他笑說，自己不太適合評斷前輩，「但是我覺得維中應該會拿出他本來就有的身手，他雖然看起來瘋瘋癲癲的，但他在球場上就是會丟出自己的身價。」
被問到王維中（投球）和別人不一樣的地方，曾仁和第一直覺回應：「比較搞笑和白痴」，經提醒後才知道是在問投球，他表示，「他的投球特色，就是比較讓人捉摸不定要丟什麼球吧！他這個人丟球不會照規矩來。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言