棒球／中職選秀是選項 曾仁和：不設限一定要去哪

旅美投手曾仁和的旅外生涯，暫時站在十字路口徘徊，他表示，明年投入中職選秀也是選項之一，春訓期間預計將找中職球隊一起訓練，持續觀望未來路，「不設限一定要去哪裡，有地方去、有機會是比較重要。」

曾仁和的6年旅美生涯，在2019年季後未獲遊騎兵隊續約而喊停，他停、看、聽面對下一步動向的抉擇，今年底原要先回到奧克蘭喙頭蜥隊，投入澳洲職棒賽事，但喙頭蜥最終決定退出今年賽事，雖有其他球隊有意延攬曾仁和，但因疫情導致簽證卡關。

曾仁和今天現身陳偉殷的棒球訓練營，談到接下來的重點，他說：「今年本來就是以6搶1為目標，但因為疫情打不成，明年還是會以6搶1為目標，把自己調整好，如果中間有什麼變數，再和經紀公司討論。」

他吐露，今年原本就有考慮是否要下定決心參加中職選秀，「但家人、朋友還是希望我再拚拚看，我自己也是不想那麼早放棄。」他後來的調整進度有所起色，也決定再給自己一點時間、再拚一年看看，「但因為疫情關係，簽證比較難辦，就比較頭痛。」

曾仁和今年原有找到日本球隊安排測試，但因為疫情拿不到簽證，年底赴澳洲職棒的計畫，同樣因為簽證卡關，「當然是很可惜，畢竟也是傷好，準備了很久，說不能打，也是滿失落的。」

曾仁和不排除投入明年中職選秀的可能性，也計畫找中職球隊一起練，他今年春訓已有隨隊統一獅隊練球的經驗，覺得氣氛很好，「還是想要團隊生活的感覺。」

至於明年春訓將找哪隊一起訓練，目前未定案，曾仁和說：「會請前輩幫忙問問看，也或者是我自己打電話問總教練看看。」到明年選秀前的空窗期，他也可能找球隊簽自行培訓合約、維持出賽。