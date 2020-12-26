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棒球／江國豪回憶少棒沒球場 水泥地PU跑道練滑壘

中央社 / 彰化26日電
「Be Heroes棒球訓練營」26日在彰化永靖棒球場舉行，中職富邦悍將隊投手江國豪（中）返鄉指導小球員感觸深，他笑說，現在的彰化球員們很幸福，有好的場地、球具，還有好的資源，也希望透過訓練營分享觀念給小球員，幫助他們更成長。 中央社
「Be Heroes棒球訓練營」26日在彰化永靖棒球場舉行，中職富邦悍將隊投手江國豪（中）返鄉指導小球員感觸深，他笑說，現在的彰化球員們很幸福，有好的場地、球具，還有好的資源，也希望透過訓練營分享觀念給小球員，幫助他們更成長。 中央社

中職富邦悍將隊投手江國豪回到彰化指導家鄉小球員特別有感，回憶過去少棒時訓練沒有球場，在水泥地和PU跑道上滑壘的往事，江國豪直言現在的球員很幸福。

「Be Heroes棒球訓練營」今天在彰化永靖棒球場舉行，請來前旅外球星、現任中信兄弟二軍客座投手教練王建民、中信兄弟投手李振昌、旅美野手鄭宗哲、統一獅隊野手陳鏞基、具旅外資歷投手江少慶、捕手吉力吉撈．鞏冠（朱立人）、 富邦悍將投手江國豪、樂天桃猿隊野手張閔勛、林立指導彰化6間少棒隊球員。

江國豪為彰化員林人，畢業於東山國小、彰化藝中（青少棒），回到故鄉指導球員感觸特別深，江國豪笑說，小時候因為不會讀書，所以一路打棒球，在東山少棒隊時，球隊在縣內成績都不錯，但全國賽時就知道實力與外隊的落差，剛開始也蠻失落的。

江國豪感嘆，彰化棒球人才流失嚴重，主要是因為青少棒、青棒隊選擇不多，程度好一點的球員幾乎都會外流；回憶過去訓練，因為沒有正式球場，只能穿著運動褲練習滑壘，「一壘是籃球場的水泥地、三壘是PU跑道」。

江國豪笑說，現在的彰化球員們很幸福，有好的場地、球具，還有好的資源，也希望透過訓練營分享觀念給小球員，幫助他們更成長。

江國豪 棒球 富邦悍將

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