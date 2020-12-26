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棒球／江少慶透露有球團關注 是否旅美優先沒正面回答

中央社 / 彰化26日電
具旅美資歷投手江少慶（中）26日出席「Be Heroes棒球訓練營」，與中信兄弟李振昌（左2）一同指導少棒投手群，被問起未來動向是否旅美優先，江少慶沒有正面回答。 中央社
具旅美資歷投手江少慶（中）26日出席「Be Heroes棒球訓練營」，與中信兄弟李振昌（左2）一同指導少棒投手群，被問起未來動向是否旅美優先，江少慶沒有正面回答。 中央社

具旅美資歷投手江少慶季後成為自由球員，被問起未來動向是否旅美優先，江少慶沒有正面回答，透露有球隊關注，但要視合約狀況選擇，也提到疫情無法預測，「做好當下、專注訓練」。

江少慶2011年與美職印地安人隊簽約、展開旅美生涯，今年轉現效力老虎隊，季後成為自由球員，今天出席「Be Heroes棒球訓練營」，江少慶與中信兄弟李振昌、富邦悍將江國豪、兄弟二軍客座投手教練王建民負責指導少棒投手群。

江少慶表示，連2年參加訓練營，教給球員們的東西沒有什麼不同，上午課程主要是傳接球基本動作，還有棒球的觀念，告訴球員們一些場上的基本精神等。

被問起未來動向是否旅美優先，江少慶沒有正面回答，只表示現在有球隊在關注，但詳細的合約內容交給經紀公司處理，「只希望合約的內容符合我，我再針對合約內容做選擇」。

江少慶去年在世界12強棒球賽投出好表現，他也坦言今年球季原本很有信心可以在球隊中扮演好自己的角色，但受到新冠肺炎疫情影響，球團有自己的考量和需要的戰力方向，那些都是球員不能控制的。

江少慶表示，未來疫情會怎麼發展無法預測，每年的狀況不同，也不會特別去想什麼，今年因為疫情影響球季，剛好也給自己充足的時間專注在訓練上，「把訓練做好、不管在哪裡都可以盡情發揮，希望明年的表現可以超過今年。」

江少慶 棒球 自由球員

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