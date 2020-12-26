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日職／獲軟銀加薪一億日圓 千賀滉大：仍想挑戰大聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
日前獲軟銀加薪的王牌投手千賀滉大，仍表達赴美挑戰大聯盟的想法。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團。
日前獲軟銀加薪的王牌投手千賀滉大，仍表達赴美挑戰大聯盟的想法。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團。

幫助軟銀拿下日本一四連霸的王牌投手千賀滉大，在今(26)日與球團完成談約交涉，獲得軟銀加薪1億日圓，明年年薪將會來到4億日圓。

先前千賀就曾表達挑戰大聯盟的想法，但最快得等到2022才能行使海外自由球員權利，因此談約過程中千賀也提到關於赴美或入札等條件，也確定獲得球團加薪1億日圓。

由於季前受到傷勢，千賀直到七月才登板投球，但仍在18場先發中，取得11勝6負、防禦率2.16及149次三振的優異成績，更是在季中完成日職生涯1000次三振，成為史上第151人，僅花855.1局更是超越野茂英雄所保持的871局紀錄，為洋聯最快。

繼軟銀前輩斉藤和巳後拿下投手三冠王的千賀，他表示：「我很高興能夠在如此艱困的情況下投球，我會盡最大努力幫助球隊奪下洋聯冠軍，並再次拿下日本一。」，而好搭檔甲斐拓也季後也獲得洋聯捕手的最佳九人及金手套，日前也獲得軟銀加薪5500萬日圓，明年年薪1億6500萬日圓。

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