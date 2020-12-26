中職／吉力吉撈．鞏冠鬆口 明年投入中職選秀

旅美8年、最高層級拚到3A，吉力吉撈．鞏冠（朱立人）確定為旅美生涯畫下句點，今天出席「Be Heroes棒球訓練營」活動時親口證實，明年預計投入中職選秀。

吉力吉撈．鞏冠以捕手身份闖蕩美職，2018年已升上3A，但最後的這一步卡關，無緣成為史上第一位升上大聯盟的台灣捕手，今年已疫情整季空白，對於下一步計畫也逐漸明朗。

吉力吉撈．鞏冠表示，因為今年整年空白，又碰到疫情，回台後有跟經紀公司和家人聊了很多，討論出來的方向就是明年應該會投入中職選秀。

吉力吉撈．鞏冠表示，計畫明年先以自行培訓球員合約加入味全龍隊訓練，龍隊總教練葉君璋曾待在印地安人體系時，帶過自己1、2年，彼此熟悉，也會比較直接給予自己意見，為明年球季投入中職做好準備。