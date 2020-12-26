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中職／陳鏞基合約還在等共識 坦言明年會更難打
中職統一獅隊野手陳鏞基今天出席棒球訓練營，他笑說少棒球員不受控制，但希望培養他們對棒球的興趣；至於合約狀況，陳鏞基還在「等待」，先把自己準備好，「明年會更難打」。
中職統一獅隊野手陳鏞基今天出席「Be Heroes棒球訓練營」，他笑說少棒球員最難帶，講解時他們會跑來跑去，但有了去年訓練營的經驗，今年比較知道怎麼引導他們，棒球訓練營對小球員來說，最重要的還是培養對棒球的興趣。
陳鏞基今年季後行使自由球員權利，領隊蘇泰安先前承諾會簽回陳鏞基，並已開出複數年合約，合約內容還在洽談中；陳鏞基表示，合約的部分交給經紀公司和球團，「今年的成績放在那邊，現在我就是等待。」
陳鏞基表示，目前已經進入自主訓練階段，也提到看到各隊補強的新球季洋投實力堅強，「我們不能放鬆，目標不僅是今年，而是往後每年的總冠軍。」
因為武漢肺炎疫情影響，中職各隊今年找洋將步調快，統一獅隊先前已經公布與猛威爾、布雷克及泰迪3洋投完成續約。陳鏞基表示，這3名洋投今年跟著球隊打拚、拿下總冠軍，彼此相處融洽，因為疫情需要隔離的影響，洋投可以提早一點確定、來台跟著訓練是好事，「中職球隊少，相信明年球季其他球隊也會針對我們特別研究。」
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