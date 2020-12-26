棒球／王建民明年1月底回歸中信 給旅外夢球員建議

將續任中職中信兄弟隊二軍客座投手教練的王建民今天出席棒球訓練營，接下來會回美國，預計民國110年1月底歸隊；談起台灣球員旅外夢，王建民說，球團觀察重點為每年成長幅度。

王建民出席「Be Heroes棒球訓練營」任總教練時表示，棒球營結束後還有私人行程需回美國，明年1月中再回台灣，結束居家檢疫後預計月底歸隊。

不少台灣年輕球員有旅外夢，曾登上美國職業棒球大聯盟（MLB）的王建民以過來人經驗分享，球員努力、訓練很重要，沒成績又不努力想談旅外不可能，但國外球團著重點不一定只有成績，「會看球員每年成長的幅度有多少」。

至於兄弟隊中實力被看好的投手余謙與宋晟睿，王建民表示，兩名新秀加入球隊後他已回美國，目前還沒接觸，12月球員訓練內容主要是重量訓練、沒丟球，可能等明年1月回球隊後，才會對他們有較進一步了解。