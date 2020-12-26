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中職／洋將大頂薪時代來臨 月薪破百萬已非新鮮事

聯合新聞網 / 綜合報導
中職洋投的「大頂薪時代」來臨，媒體推測悍將三位洋投索沙、羅力與納恩斯月薪都超過百萬元！ 聯合報系資料照、歐新社
中職洋投的「大頂薪時代」來臨，媒體推測悍將三位洋投索沙、羅力與納恩斯月薪都超過百萬元！ 聯合報系資料照、歐新社

中信兄弟日前簽下前阪神左投歐尼爾（Onelki Garcia），各隊洋投也都大致底定，外媒報導歐尼爾年薪達50萬美元，相當於台幣1400萬，然而在這洋投的「大頂薪時代」不再是新鮮事。

2013年球季，適逢聯盟取消洋將薪資上限規定，義大犀牛也找來有意延續職業生涯的前紅襪傳奇曼尼(Manny Ramirez)，祭出月薪5萬美元合約延攬這位大聯盟名將，時至今日，在大聯盟無法生存的米蘭達今年季初以年薪60萬美元加盟兄弟，與曼尼可說是平起平坐，可以想像的是，未來中職球團將會端出更高價碼爭取外援，洋將薪資只會愈來愈高。

有媒體推測，明年球季中職將會出現至少5位月薪破百萬台幣的洋將，包含富邦悍將三洋投索沙(Henry Sosa)、羅力(Mike Loree)、納恩斯(Hector Noesi)以及中信德保拉(Jose De Paula)及歐尼爾，全數出自於金控球隊，

值得一提的是，上述金額均是媒體預測，主因是中職各球團始終不願正面公布洋將薪資，有一說為避免經紀人趁機哄抬洋將薪資，因此媒體只能用「推測」、「據了解」等名詞帶過。像是古巴媒體報導兄弟新洋投歐尼爾是以50萬美元（約台幣1406萬元）的價碼加盟兄弟，但劉志威卻說以「沒有那麼多」否認。反觀韓職每一年會公布球員的薪資與簽約金，連洋將的薪資也能在韓職官網上查的一清二楚；大聯盟與日職球員的薪水，更屢屢成為休季期間的話題。

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