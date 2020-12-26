中職／想半個月才決定跳槽 鍾承祐：教練多流動是好事

離開待了14年的樂天桃猿隊，鍾承祐前進富邦悍將隊教練團，他在確認轉隊後，就聯繫了昔日猿隊教頭、現任悍將總教練洪一中，「他很開心，跟我說接下來就一起打拚吧！」

鍾承祐本周末為高中同學陳偉殷的訓練營擔任教練，受訪談到轉隊心情，他從2007年選秀進入La New熊隊，從選手一路打到退居教練，效力同支球隊長達14年，今年季後悍將隊向他伸出橄欖枝，他在思考了半個月後，決定接受這個挑戰自己的機會，跳進全新的環境。

「球季結束後，是沈鈺傑跟我接觸，希望我可以過去，想了半個月左右才決定這件事。」鍾承祐說，待在樂天的時間那麼久，對球隊一定有感情，決定離開「有種說不出來的感覺」。

他表示，聽了領隊蔡承儒談到他的理念，感受到他想讓環境更好，「第一年轉任教練，就被其他球隊接觸的案例好像也很少，但是我覺得，不只是選手，教練多流動也是好事，我選擇過去好像也不錯，多吸收一些不一樣的東西。」

回想菜鳥教練的第一年，他坦言自己一開始也是用選手心態，後來才開始思索如何當教練，當選手更容易理解，「要讓他們知道目的，知道為什麼要這麼做。」他表示，今年跟在二軍劉榮華麾下學了很多，過去悍將隊後，他的方向依然是在二軍讓選手做好準備，讓洪總有選手可以調度使用。

鍾承祐透露，當初接到聯繫時，也以為是洪總找自己的，「但沈鈺傑是說他有些想法，覺得我很適合，有去問過董事長和洪總，都OK才來和我接觸。」確定轉戰悍將隊後，就與洪總聯絡，「他說很開心，接下來就一起打拚。」過往在洪總的麾下擔任選手，也讓他更懂的洪總的一把尺，「他在球場上比較要求，不管什麼狀況，該做的要做好。」