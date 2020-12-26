快訊

寒流30日猛襲！氣象局：跨年台北探7.4度 有望創15年新低

案765紐籍機師重罰30萬 處分書送達隔離病房7天內繳清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／「他是我的轉捩點」 陳偉殷榮幸跟隨陳大豐的路

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
陳偉殷談到能和前輩陳大豐有類似的生涯經歷，感到很榮幸。 聯合報系資料照
陳偉殷談到能和前輩陳大豐有類似的生涯經歷，感到很榮幸。 聯合報系資料照

生涯陸續效力過中日龍阪神虎隊，陳偉殷與挖掘自己的「伯樂」陳大豐，同樣湊齊龍、虎兩套球衣，寫下不可思議的緣分，陳偉殷談到這段歷程，他說：「可以和他走一樣的路，自己也是很榮幸。」

已故球星陳大豐的旅日生涯從中日發跡，14年日職生涯有11年效力中日、3年效力阪神，退役後擔任中日球探，在陳大豐的力薦下，中日簽下陳偉殷，展開他的旅外生涯。

陳偉殷表示，「我能夠去日本，是因為大豐賢拜的關係，可以和他走一樣的路，自己也是覺得很榮幸。」他形容，陳大豐是自己棒球生涯的一個「轉捩點」，「在我完全沒考慮到日本時，他適時出現，給我意見、給我支持，在那邊的8年都很照顧我。」

陳偉殷穿上阪神球衣，也意味明年球季將與中日龍隊成為最熟悉的敵人，談到將對決前東家的心情，確實有點複雜，「也不能說難過，但想起來有點空虛，畢竟以前在那裡打了8年。」

陳偉殷表示，雖然當時的隊友大部分都已退休，但也有少部分仍在隊上，「大家聽到我要去阪神，都滿驚訝的，想說怎麼會去阪神。」他表示，「但這就是職業生涯，大家也是滿祝福我的，回去後也希望可以和大家繼續保持聯繫。」

陳偉殷 阪神虎 中日龍

延伸閱讀

日職／大和喊話對決 陳偉殷：以前阪神那個？

日職／第一志願原是羅德 陳偉殷加盟阪神有老婆的指引

日職／阪神簽下小羅哈斯 陳偉殷明年有百轟打線支援

日職／阪神先發高度競爭 陳偉殷明年陷入「超激戰」

相關新聞

日職／第一志願原是羅德 陳偉殷加盟阪神有老婆的指引

台灣左投陳偉殷本周確定與阪神虎隊簽下一紙兩年400萬美元合約，確定告別羅德、投奔阪神，陳偉殷坦言，心中原本的第一願望是回...

日職／「他是我的轉捩點」 陳偉殷榮幸跟隨陳大豐的路

生涯陸續效力過中日龍、阪神虎隊，陳偉殷與挖掘自己的「伯樂」陳大豐，同樣湊齊龍、虎兩套球衣，寫下不可思議的緣分，陳偉殷談到...

日職／大和喊話對決 陳偉殷：以前阪神那個？

台灣左投陳偉殷加盟阪神虎隊，也因此重返中央聯盟，目前效力橫濱隊的大和，以往打陳偉殷頗有心得，也喊話期待再對決，陳偉殷聽聞...

中職／「6隊剛剛好」 陳其邁要找蔡其昌談第六隊

陳偉殷的「國泰真殷雄棒球訓練營」前進澄清湖棒球場，高雄市長陳其邁現身站台，談到球迷最關心的中職第6隊議題，親口表態「會把...

中職／循廣島模式組第6隊 高雄明年先迎賽事重返澄清湖

高雄市長陳其邁下周二將與中職會長吳志揚碰面，屆時將一起宣布中職賽事重返澄清湖球場的好消息。高雄市府運動發展局長侯尊堯透露...

中職／想半個月才決定跳槽 鍾承祐：教練多流動是好事

離開待了14年的樂天桃猿隊，鍾承祐前進富邦悍將隊教練團，他在確認轉隊後，就聯繫了昔日猿隊教頭、現任悍將總教練洪一中，「他...

中職／耶誕節最棒的禮物 潘忠韋經2次骨隨捐髓後順利返家

前職棒球員、現任球評潘忠韋去年12月初因身體不適而前往醫院檢查，沒想到卻罹患急性白血病，歷經多次化療後，潘忠韋今年11月接受哥哥潘忠勳捐髓相助，白血球指數已降至正常值，而昨(25)晚耶誕夜潘忠韋也在個

中職／屢見大聯盟資歷 五隊洋投未戰先轟動

中信兄弟隊的第3名洋投人選確定，就是外傳的阪神虎隊左投Onelki García，譯名「歐尼爾」，再添一名具有大聯盟資歷...

中職／回應肢體衝突爭議 陳江和：沒掐脖子

中信兄弟隊教練陳江和爆出肢體衝突爭議事件，昨天出面接受採訪，公開表達歉意，陳江和再三強調，自己動手就是有錯，「我做了錯誤...

日職／阪神簽下小羅哈斯 陳偉殷明年有百轟打線支援

日職阪神虎隊今天宣布簽下今年韓職打擊「雙冠王」小羅哈斯，預約明年球季第三棒，加上原有的大山悠輔、洋將桑德斯，具有百轟實力...

日職／小羅哈斯韓職成績能複製？參照兩前輩

阪神虎隊正式簽下韓職「雙冠王」小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），47轟、135分打點的表現，到了日職如何換算？看兩...

中職／羅傑斯掰掰 兄弟第4名洋投「只差影印機」

中信兄弟隊今天宣布簽下新洋投歐尼爾（Onelki García），第4名洋投也已有人選，領隊劉志威透露為右投、有在亞洲職...

熱門新聞

中職／羅傑斯掰掰 兄弟第4名洋投「只差影印機」

中職／沒有掐脖子動作 陳江和認「動手就是不對」

NBA／杜蘭特、厄文聯手飆66分 籃網痛擊綠衫軍

棒球／日本正妹接200公里火球豪不畏懼 網歪樓：沒在看接球

NBA／勇士39分慘敗公鹿 開季2戰輸了65分史上第二慘

日職／阪神簽韓職打擊雙冠王 年薪超越陳偉殷成全隊最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。