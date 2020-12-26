日職／「他是我的轉捩點」 陳偉殷榮幸跟隨陳大豐的路

生涯陸續效力過中日龍、阪神虎隊，陳偉殷與挖掘自己的「伯樂」陳大豐，同樣湊齊龍、虎兩套球衣，寫下不可思議的緣分，陳偉殷談到這段歷程，他說：「可以和他走一樣的路，自己也是很榮幸。」

已故球星陳大豐的旅日生涯從中日發跡，14年日職生涯有11年效力中日、3年效力阪神，退役後擔任中日球探，在陳大豐的力薦下，中日簽下陳偉殷，展開他的旅外生涯。

陳偉殷表示，「我能夠去日本，是因為大豐賢拜的關係，可以和他走一樣的路，自己也是覺得很榮幸。」他形容，陳大豐是自己棒球生涯的一個「轉捩點」，「在我完全沒考慮到日本時，他適時出現，給我意見、給我支持，在那邊的8年都很照顧我。」

陳偉殷穿上阪神球衣，也意味明年球季將與中日龍隊成為最熟悉的敵人，談到將對決前東家的心情，確實有點複雜，「也不能說難過，但想起來有點空虛，畢竟以前在那裡打了8年。」

陳偉殷表示，雖然當時的隊友大部分都已退休，但也有少部分仍在隊上，「大家聽到我要去阪神，都滿驚訝的，想說怎麼會去阪神。」他表示，「但這就是職業生涯，大家也是滿祝福我的，回去後也希望可以和大家繼續保持聯繫。」