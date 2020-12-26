日職／大和喊話對決 陳偉殷：以前阪神那個？

台灣左投陳偉殷加盟阪神虎隊，也因此重返中央聯盟，目前效力橫濱隊的大和，以往打陳偉殷頗有心得，也喊話期待再對決，陳偉殷聽聞此事，先是露出滿臉問號，「大和？以前阪神那個喔？」他有印象大和對戰自己數據頗佳，但也笑說，「有遇到再說吧！」

陳偉殷旅美前身披中日龍隊球衣，對上當時效力阪神的大和，兩人對戰數據由大和占優，26打數敲出10安打、打擊率3成85。

在陳偉殷重返央聯後，日本媒體也想到這位「偉殷殺手」，大和透露，當時自己只有在陳偉殷先發時，才有出賽機會，「所以那時都拚了命要打出安打。」他表示，很訝異陳偉殷加入阪神，但同屬央聯後，兩人再次對決的可能性大幅提高，他也很期待再次對決。」

陳偉殷今天聽聞大和的喊話，起初有些詫異，先確認是否是以前效力阪神的大和，他表示，「有遇到再說吧！對我來講，每個對付的打者，我的心態都一樣，就是抓出局、解決他們。」

陳偉殷回憶，「我記得他好像打我打很好，但希望吸取美國經驗後，可以順利把他解決。」