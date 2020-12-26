中職／循廣島模式組第6隊 高雄明年先迎賽事重返澄清湖

高雄市長陳其邁下周二將與中職會長吳志揚碰面，屆時將一起宣布中職賽事重返澄清湖球場的好消息。高雄市府運動發展局長侯尊堯透露，除了目前已知的統一獅、味全龍隊外，還有其他球隊也安排澄清湖賽事，「球賽的總數加起來，澄清湖會再度熱鬧，讓球迷再次感受棒球回到高雄。」

中職今年因疫情影響，未安排澄清湖球場進行比賽，明年可望重新回歸中職賽程版圖，獅隊、龍隊都已證實將安排澄清湖主場賽事，中信兄弟隊也可望加入行列。

侯尊堯表示，「和好幾個球隊在談雙主場的概念，歡迎他們來高雄，目前小有成績。」第一步是先迎接中職賽事重返高雄，至於實際場數，他說：「尊重球隊，等他們最後交出賽程表，但真的很高興他們來。」

侯尊堯指出，球場會持續整理，歡迎精彩的球賽回到澄清湖來，「交通的問題也會持續補足，以後會有捷運經過，雖然還很遠，但捷運動工了，夢就不遠了。」

高雄有意循「廣島模式」組成第6隊，侯尊堯也談到這項計畫，他表示，「我們要用的方法可能有別於以往，過去是單一企業，之前也有做過評估報告給市長，以高雄的產業生態，廣島的模式給我們很多啟發，我們目前在推動上循著這個可行性。」

侯尊堯表示，會去拜訪高雄的重量級企業，洽詢意願，「到底是幾家，就看市長的真功夫，他會把這件事放在心裡，他不會只是說說，既然決定要做就會把它做好，相信其邁市長。」