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中職／「6隊剛剛好」 陳其邁：找企業共同來組

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
陳偉殷主辦訓練營，高雄市長陳其邁現身站台。記者陳宛晶／攝影
陳偉殷主辦訓練營，高雄市長陳其邁現身站台。記者陳宛晶／攝影

陳偉殷的「國泰真殷雄棒球訓練營」前進澄清湖棒球場，高雄市長陳其邁現身站台，談到球迷最關心的中職第6隊議題，親口表態「會把它做好，好好努力，不然直轄市沒職棒隊…。」他笑說，6隊剛剛好，「南部製造業多，會找一些企業共同來組。」

中職明年1月16日即將迎接新會長上任，由行政院副院長蔡其昌接任，而他關注第6隊議題，也透露陳其邁有組隊意願，笑說要找時間去與他聊聊，看高雄有什麼誘因。

陳其邁今天身穿寫有「高雄」英文字樣的球衣現身，為訓練營開球，他在開幕典禮後受訪，透露已與現任會長吳志揚約好29日碰面，屆時將對外宣布明年球季中職比賽進駐澄清湖球場，「澄清湖確定會有比賽，大概講得差不多了。」

至於球迷關心的第6隊，陳其邁坦言，直轄市不該沒有職棒隊，中職6隊剛好，先等蔡其昌上任，會再好好與他討論這件事，「南部製造業多，找一些企業共同來組。」他笑說，希望大家別催進度，「一步一步來，我們先弄好，再出來。」

高雄市府運動發展局長侯尊堯表示，陳其邁與蔡其昌是好兄弟，會一起協助高雄成立職棒隊，「大家都在為這個目標努力。」他指出，第六隊隊職棒運作是正面的，「我知道他們在排賽程，大家痛苦的很，四隊在打、一隊在休息，第六隊從球迷、從聯盟角度，都希望可以出來。」

中職 棒球 陳偉殷

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