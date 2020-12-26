中職／耶誕節最棒的禮物 潘忠韋經2刺骨隨捐髓後順利返家

前職棒球員、現任球評潘忠韋去年12月初因身體不適而前往醫院檢查，沒想到卻罹患急性白血病，歷經多次化療後，潘忠韋今年11月接受哥哥潘忠勳捐髓相助，白血球指數已降至正常值，而昨(25)晚耶誕夜潘忠韋也在個人臉書上宣布自己已於平安夜返家的好消息。

潘忠韋昨晚於臉書上向大家道平安，同時也回憶入院三個月來「是病痛與意志力的戰鬥」、「無論如何都不想放棄的一場人生國際大賽」。

「九月初，準備好心情跟身體進了移植病房。5天化療加上兔子血清，接受捐贈者與我高達十分之九相合的骨髓幹細胞，護理師說這一天是Day+0、是「重生日」，是人生的第2個生日！我滿懷感恩，等待健康的幹細胞在身體裡運作」

但首次骨髓移植後，血球數驟降，只能宣告失敗，潘忠韋表示：「在移植後第9天，血球還來不及往上長，細菌搶先一步找上門，跟之前在淡水馬偕的狀況很類似，持續超過41度的高燒，恍惚中看見病房裡一下湧進好多人，護理師們拿點滴、推機器，腳步聲和儀器聲沒有中斷，但卻逐漸消失…再次醒來才知道，剛剛又一次失去意識，又是來勢洶洶的敗血性休克。」

潘忠韋也提到，雖然主治醫師田豐銘醫師很努力的解釋病況，但心裡頭仍遭受重擊，「我止不住的眼淚讓眼前的一切都像極了電視上會出現的場景。」

10月底潘忠韋的哥哥潘忠勳成為第二任捐髓者，潘忠韋透露「完全可以感受到哥哥強大的信念，因為使命必達的骨髓幹細胞讓我整天都在高燒！、」「好像連續三天參加24小時鐵人三項一般，熱血沸騰但是體力耗盡，身上每個肌肉都在微微顫動，彷彿是哥哥給的暗號，告訴我「嘿，忠韋，我來了！」

12月中，潘忠韋排斥狀況趨向穩定，也逐步恢復進食、盡力達成每日活動量，在平安夜順利返家，潘忠韋也向台大癌醫中心血液腫瘤科的護理師、球迷、朋友及家人表達感謝之意：「最後，我想感謝我自己。面對每次挑戰，都以為已經做好準備，但真正對戰又發現原來對手那麼強大，必須想辦法提升能力解決它。每天我都跟自己的身體對話，謝謝他這麼努力」

「二次移植後，我每天都跟哥哥的骨髓幹細胞說話，感覺很像兩個人一起並肩作戰、一起闖關打怪，謝謝他永遠陪伴著我。

走出病房算是跨過一個關卡，接下來還是要如履薄冰，我都笑說是過著自主管理、不食人間煙火的生活，重獲新生也要好好新生！」