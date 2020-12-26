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日職／第一志願原是羅德 陳偉殷加盟阪神有老婆的指引

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
旅日球員陳偉殷談加盟阪神決定，心中原本的第一願望是回到羅德，但感受到阪神的誠意，因此猶豫了很長一段時間。 聯合報系資料照
旅日球員陳偉殷談加盟阪神決定，心中原本的第一願望是回到羅德，但感受到阪神的誠意，因此猶豫了很長一段時間。 聯合報系資料照

台灣左投陳偉殷本周確定與阪神虎隊簽下一紙兩年400萬美元合約，確定告別羅德、投奔阪神，陳偉殷坦言，心中原本的第一願望是回到羅德，但感受到阪神的誠意，因此猶豫了很長一段時間，而太太的意見適時幫助他找到答案。

「國泰真殷雄棒球訓練營」今天在高雄澄清湖棒球場登場，陳偉殷在合約公布後首度現身，談到選擇阪神的原因，他說：「除了他們的誠意外，阪神也是有季後賽競爭力的球隊，打球打那麼久，還是希望是可以打季後賽的球隊，讓自己的目標更明確。」

陳偉殷今年球季尾聲重磅加盟羅德，4場例行賽、1場季後賽出賽，未能幫助羅德搶勝，他對於重返羅德助拳有期待，在抉擇未來動向的過程中有過猶豫。

陳偉殷表示，「羅德今年給我的這個機會是比較特殊，因為球季快結束了，簽證也有一些問題，他們很努力幫我弄到簽證，那時也覺得和隊友相處不錯，當下覺得有機會的話，希望可以留下來和大家一起打拚，因為今年比較可惜一點，希望明年可以有更好的結果，我的第一個願望是回到羅德。」

「但往往你很難預測結果，會有各種考量。」他指出，阪神的誠意打動自己，且是歷史悠久的球隊、球場，加上重返熟悉的中央聯盟，他在抉擇過程中也是滿猶豫的，而老婆適時給了建議。

「老婆是說，既然感受到阪神的誠意，為什麼不能放下想法，去大阪說不定有更好的結果。」陳偉殷決定聽太太的話，「想說好吧，既然老婆給了大方向，讓自己更明確去抉擇。」

阪神虎 羅德 陳偉殷

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