日職／阪神簽下小羅哈斯 陳偉殷明年有百轟打線支援

日職阪神虎隊今天宣布簽下今年韓職打擊「雙冠王」小羅哈斯，預約明年球季第三棒，加上原有的大山悠輔、洋將桑德斯，具有百轟實力，將是陳偉殷轉戰阪神的最大靠山。

小羅哈斯從2017年加盟韓職KT巫師隊以來，連四年打擊率都在3成以上，今年更以47轟、135分打點，位居韓職雙冠王，今年季後引起美、日職棒多支隊伍爭取，由阪神出線，即將披上「24」號球衣。

阪神監督矢野燿大日前透露，「小羅哈斯三棒、桑德斯五棒」的構想，加上第四棒大山悠輔，中心棒次長打力很嚇人，大山悠輔今年敲出28轟，桑德斯也有19轟。

明年日職球季預計從120場恢復到143場，大山悠輔有機會來到33轟，桑德斯也有23轟可能性，小羅哈斯在韓職的47轟若能「複製貼上」，就可突破百轟。

不過從阪神前兩名韓職洋將表現來看，小羅哈斯在韓職最後一年的全壘打、打點、打擊率，都比羅薩里歐、桑德斯高，問題在被三振率也高於兩人，來到控球更好的日職，會是一大考驗。

陳偉殷今年球季效力羅德時，得分援護率是超低的0.64，而阪神今年團隊打擊率2成46，在中央聯盟六支球隊中排第五，小羅哈斯的加入，對陳偉殷明年挑戰美、日職棒合計百勝的里程碑仍是加分。