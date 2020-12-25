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日職／小羅哈斯韓職成績能複製？參照兩前輩

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
羅哈斯。 美聯社
羅哈斯。 美聯社

阪神虎隊正式簽下韓職「雙冠王」小羅哈斯（Mel Rojas Jr.），47轟、135分打點的表現，到了日職如何換算？看兩位韓職前輩的成績，可以預期長打能力夠，但三振數也會偏高。

在小羅哈斯之前，阪神在2018年曾簽下羅薩里歐（Wilin Rosario），強打表現到了日職大幅縮水，堪稱近年阪神投資失敗案例，今年桑德斯（Jerry Sands）同樣來自韓職，扛起主力打線。

羅薩里歐2017年在韓職的成績是119場出賽，打擊率3成39、37轟、111分打點，不過2018年到了日職，75場出賽只敲出8轟、40分打點，打擊率2成42，低落的成績在球季結束後未獲續約。

桑德斯去年在韓職的成績則是139場出賽，打擊率3成05、28轟、113分打點，今年在日職出賽110場，敲出19轟、64打點，打擊率2成57，成為阪神打線重要人物。

小羅哈斯今年在韓職的打擊率是3成49，加上全壘打、打點也都優於羅薩里歐、桑德斯，長打能力獲得期待，不過被三振率高達21.0％，是三人中最差，來到更重視控球的日職，三振數可能不少。

阪神虎

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