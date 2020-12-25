中職／只差影印機 兄弟第4名洋投也快簽下了

中信兄弟隊今天宣布簽下新洋投歐尼爾（Onelki García），第4名洋投也已有人選，領隊劉志威透露為右投、有在亞洲職棒投過球，預計近日內將公布。

31歲歐尼爾為古巴籍球員，近兩年效力阪神隊，劉志威透露，總教練林威助有探聽過阪神球探的意見，「得到的評價很正面，態度很好，是有團隊意識的球員。」得到正面回應後，兄弟就一直鎖定網羅，「他是我們的目標人選之一。」

連同今天確認的歐尼爾，兄弟已確認3名外援，包括萊福力（Mitch Lively）、年度MVP德保拉（José De Paula）及歐尼爾，預計將再補強1位洋助人，開季將以4名洋投迎戰。

劉志威笑說，今天原本打算公布2人，但來不及收到另1人的合約回傳，因為他家附近找不到有影印機的地方，預計將在近日內公布第4名洋投。

今年各隊洋將軍備戰提前開跑，且屢屢都是大聯盟級的洋將，讓新球季未戰先轟動，劉志威樂見，「重點還是比賽品質，各隊洋將軍備提升，我想會變得更有競爭力。」