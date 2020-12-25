中職／陳江和動手已懲處 劉志威：不允許任何形式衝突

中信兄弟隊教練陳江和與體能教練謝志綸爆出肢體衝突，陳江和今天出面受訪，領隊劉志威陪同現身，他強調，「中信兄弟是強調紀律的球隊，我們不允許任何形式的衝突。」在此次事件發生後，也加重罰則，「強調事情嚴重性，避免類似的情況發生。」

爭議事件發生在今年6月，教練會議時，陳江和與謝志綸因溝通出現誤會、進而動手，根據謝志綸接受媒體採訪時表示，陳江和出現掐脖、嗆聲等行為，雙方兩次調解不成，昨天謝志綸對陳江和提告傷害、妨害名譽等罪，雙方昨天出庭，全案也因此曝光。

劉志威表示，自己當天得知這件事後，到場第一件事就是集合教練，要陳江和當面和謝教練道歉，隨後也依據球隊內規公告懲處，「經過這事件後，我們也加重這一條罰則，往後不允許類似事件再次發生。」

對於衝突發生的詳細經過，球團不願多談，劉志威強調，「當天的溝通過程，雙方有意見不同的地方，但不管怎樣，有肢體衝突就是不對，這是非常重要的一件事。」

知情人士透露，這件事發生在6月，已有不少圈內人士耳聞，卻壓到對簿公堂才曝光，就知道球隊內部多站在陳江和這邊。

謝志綸從下半季就未隨隊，球隊按照合約精神，支付薪水到年底，合約走完不續約；陳江和原任首席教練，在丘昌榮轉調首席教練後，陳江和的職務勢必會有調整，但確定留在教練團內，球團仍在等待新任教頭林威助的安排。

劉志威表示，「今年換了總教練，教練團的安排， 還是要尊重總教練的想法，目前教練團名單還沒有對外公布，也快春訓了，一定會在春訓前確認所有名單。」