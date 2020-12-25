中職／沒有掐脖子動作 陳江和認「動手就是不對」

中信兄弟隊教練陳江和爆出爭議事件，今天出面接受採訪，公開表達歉意，陳江和再三強調，自己動手就是有錯，「我做了錯誤的示範，情緒沒控制好，是我的錯，我該道歉。」但他也澄清，並未如對方所言有掐脖子的動作。

雙方爭執發生在今年6月，教練會議時，陳江和與體能教練謝志綸因溝通出現誤會、進而動手，根據謝志綸接受媒體採訪時表示，陳江和出現掐脖、嗆聲等行為，雙方兩次調解不成，昨天謝志綸對陳江和提告傷害、妨害名譽等罪，雙方昨天出庭，全案也因此曝光。

陳江和今天出面受訪，他表示，「事情的經過，一定是長期累積下來，在報告、溝通這方面，理念、想法不同。」他提到，兩人從春訓時已有溝通問題，「一整年下來，很像我做我的、你做你的，說理念不同也不是，好像就是不接受我的意見。」

謝志綸指控陳江和有掐脖子的動作，陳江和澄清，「那天的爭執過程，不是他說的這樣，時間很快，吵起來後，很快就被拉開，沒有掐脖子的動作。」

他承認，雙方確實有肢體衝突，自己也確實是先動手的一方，「不管怎麼說，我做了錯誤的示範，我的情緒控制沒有控制好，對他不尊重，是我的錯，我該道歉。」