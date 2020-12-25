中職／兄弟證實簽下前阪神左投 譯名歐尼爾

陳偉殷日前正式加盟日職阪神虎，重回熟悉的央聯懷抱，也讓日媒「日刊體育」記者佐井陽介想起，陣中曾有位堪稱「殷仔殺手」的狠角色。 「我不曉得明年是否有交流戰，但我很驚訝陳偉殷竟然加入阪神，我非常期待與他

2020-12-25 13:11