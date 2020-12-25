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中職／兄弟證實簽下前阪神左投 譯名歐尼爾
中信兄弟球團今天證實，已與新洋投歐尼爾（Onelki García）簽約，歐尼爾目前於美國自主訓練，預計明年1月中來台灣進行隔離，完成後赴中國信託公益園區參與球隊春訓。
31歲歐尼爾為古巴籍球員，190公分，104公斤，左投左打，曾於美國職棒大聯盟出賽，近年轉往日本職棒發展，2018年於中日龍隊出賽27場，其中26場先發，拿下13勝9敗，168.2局的投球中，送出132次三振，防禦率2.99，並有兩次完投完封表現。
歐尼爾2019到2020年於阪神虎隊共出賽35場，179局的投球中，送出130次三振，2019年出賽21場，其中18場先發，防禦率4.69，2020年14場出賽皆為先發登板，防禦率4.42。
兄弟已確認的外援戰力有提前續約的萊福力（Mitch Lively）、年度MVP德保拉（José De Paula）及歐尼爾，預計將再補強1位洋助人，以完整及強化中信兄弟投手戰力。
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