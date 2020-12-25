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日職／東濱巨確診新冠肺炎 軟銀球員第二例
進入冬季後，日本的新冠肺炎疫情攀升，確診數屢屢突破單日3000例，軟銀隊今日也傳出球員確診，今年球季開幕戰先發投手東濱巨經PCR檢測呈陽性反應，成為軟銀今年第二位確診球員。
東濱巨在21日接受PCR檢測，24日檢查結果出爐呈現陽性反應，今日再次在福岡市的醫院進行PCR檢查，確定罹患新冠肺炎，本人無發燒狀況，正在自家療養中。
軟銀球團向日職聯盟報告，與東濱巨有接觸的3人已在自家待命，另外球隊在20日、21日檢測的其他選手以及工作人員，都未呈陽性反應，而東濱巨使用過的場地、器材都經過再次消毒。
軟銀前一個球員確診案例是外野手長谷川勇也，他在8月1日、球季開打後，感染新冠肺炎，也是今年日職開季後首例。
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