棒球／日本正妹接200公里火球豪不畏懼 網歪樓：沒在看接球
日本正妹YouTuber「meicyun」日前釋出自己輕鬆接捕時速高達200公里的火球，引起網路熱議，也讓他紅到接受日本媒體專訪。
影片中這位日本正妹沒有穿上捕手用具，但面對170公里火球迎面而來絲毫不畏懼，甚至將時速提高至人類無法觸及的200公里也能輕鬆接捕，不過先前「meicyun」頻道中也發出這位正妹穿戴捕手護具接球的影片，說明接下200公里火球絕非一次上手，也是由一點一滴練習累積而來的。
有網友表示對這名正妹感到佩服：「蹲在那就勇氣十足了，何況是女生。」、「還是要穿護具吧？」，另有網友歪樓表示：「其實我的目光沒有在看她接球...」
現年22歲她目前是育有一兒的單親媽媽，熱愛運動的她從小學開始打壘球，曾打進全國八強，國中也曾入選縣代表，守備位置為三壘和游擊，日前她接受日媒「Full-Count」採訪時表示，夢想是擔任職棒開球儀式的捕手，希望能夠接到達比修有的球。
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