快訊

印尼女入境有症狀未通報機場人員 居檢期間還自行服藥

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

棒球／日本正妹接200公里火球豪不畏懼 網歪樓：沒在看接球

聯合新聞網 / 綜合報導
日本youtuber正妹日前釋出自己輕鬆接捕時速高達200公里的火球，引起網路熱議。 截圖自影片
日本youtuber正妹日前釋出自己輕鬆接捕時速高達200公里的火球，引起網路熱議。 截圖自影片

日本正妹YouTuber「meicyun」日前釋出自己輕鬆接捕時速高達200公里的火球，引起網路熱議，也讓他紅到接受日本媒體專訪。

影片中這位日本正妹沒有穿上捕手用具，但面對170公里火球迎面而來絲毫不畏懼，甚至將時速提高至人類無法觸及的200公里也能輕鬆接捕，不過先前「meicyun」頻道中也發出這位正妹穿戴捕手護具接球的影片，說明接下200公里火球絕非一次上手，也是由一點一滴練習累積而來的。

有網友表示對這名正妹感到佩服：「蹲在那就勇氣十足了，何況是女生。」、「還是要穿護具吧？」，另有網友歪樓表示：「其實我的目光沒有在看她接球...」

現年22歲她目前是育有一兒的單親媽媽，熱愛運動的她從小學開始打壘球，曾打進全國八強，國中也曾入選縣代表，守備位置為三壘和游擊，日前她接受日媒「Full-Count」採訪時表示，夢想是擔任職棒開球儀式的捕手，希望能夠接到達比修有的球。

正妹 日本 夢想

相關新聞

棒球／日本正妹接200公里火球豪不畏懼 網歪樓：沒在看接球

日本正妹YouTuber「meicyun」日前釋出自己輕鬆接捕時速高達200公里的火球，引起網路熱議，也讓他紅到接受日本媒體專訪。 影片中這位日本正妹沒有穿上捕手用具，但面對170公里火球迎

日職／對戰打擊率接近4成 昔日「殷仔殺手」期待對決

陳偉殷日前正式加盟日職阪神虎，重回熟悉的央聯懷抱，也讓日媒「日刊體育」記者佐井陽介想起，陣中曾有位堪稱「殷仔殺手」的狠角色。 「我不曉得明年是否有交流戰，但我很驚訝陳偉殷竟然加入阪神，我非常期待與他

中職／草創時期洋將月薪僅3千美元 現已逼近MLB底薪

日前以1年80萬美元加盟韓職斗山熊的米蘭達，今年季初以年薪60萬美元加入中信兄弟，創下洋將最高薪紀錄，但在中職草創時期，洋將月薪最多僅3000美元，漲幅之大實為驚人。 職棒元年聯盟規定，洋將月薪最高

中職／古巴媒體爆料 阪神左投賈西亞將加盟中信兄弟

根據古巴當地媒體「古巴棒球」報導，前日職阪神隊左投賈西亞（Onelki García）與中職中信兄弟隊達成簽約共識，預計...

中職／富邦簽下納恩斯 形成另類「台版洋基」

富邦悍將昨(24)日宣布與33歲的韓職勝投王納恩斯(Hector Noesi)簽約，成為明年球季富邦第四位洋投，而在先發輪值中就有納恩斯與邦威(Manny Banuelos)曾是洋基潛力新秀，加上今年

諸羅山盃／冠軍戰皆大歡喜 輸家、贏家都開心

受到疫情影響，諸羅山盃軟式少棒賽今年無國外球隊參賽，也意外締造自2015年區分高、低年級組後，首次兩個冠軍都由台灣球隊包...

棒球／名人堂協會票選名人 謝明勇、杜勝三獲選

台灣棒球名人堂協會今天進行2021第8屆名人票選開票作業，合庫隊雙雄謝明勇、杜勝三獲得14、12張選票，通過提名甄審委員...

中職／洲際搶先開打入選「時代雜誌」 全世界看見台中

全球各職業運動賽事因新冠肺炎疫情延期或停辦，台中獨步全球舉辦中華職棒等賽事獲得世界棒壘球總會（WBSC）專文報導，近日再...

棒球／跟上職棒 嘉義市棒球場升級

嘉義市棒球場第二期整修工程進入倒數階段，富邦悍將隊明年選擇此地作為春訓基地，不少設施都跟上職棒腳步，新的重訓室、水療池等...

中職／蔡其昌接會長：6搶1組訓最急、還要促成第6隊

立法院副院長蔡其昌提出3個方向，取得中職5球團認同，他也點頭接下聯盟新任會長，首要之務是團結棒球界，「不要再讓聯盟和棒協...

諸羅山盃／郭泓志驚喜現身閉幕頒獎 小球員爭相要簽名

第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽在冠亞軍戰後畫下句點，前旅美名將郭泓志現身為小球員頒獎，郭泓志說，之前就有聽說諸羅...

原住民棒球輔導計畫啟動 大幅提升基層教練薪資

體育署長張少熙今天表示，為協助基層原住民棒球選手訓練發展，明年起將推動原住民棒球輔導計畫，原住民基層棒球教練起薪將從原本...

熱門新聞

中職／陳江和與體能教練爭執對簿公堂 球團：已懲處

NBA／絕殺後衝休息室衝太快 希爾德：丹佛海拔高吃不消

NBA／獨行俠唐西奇32分作白工 布克聯手保羅率太陽摘首勝

NBA／里拉德遭爵士封鎖 米契爾：讓他打得不舒服

中職／蔡其昌提三方向獲球團支持 點頭同意接任會長

NBA／哈登再開交易願望清單 傳這2強隊入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。