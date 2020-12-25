日職／對戰打擊率接近4成 昔日「殷仔殺手」期待對決

陳偉殷日前正式加盟日職阪神虎，重回熟悉的央聯懷抱，也讓日媒「日刊體育」記者佐井陽介想起，陣中曾有位堪稱「殷仔殺手」的狠角色。

「我不曉得明年是否有交流戰，但我很驚訝陳偉殷竟然加入阪神，我非常期待與他對決。」，目前效力於橫濱DeNA的老將大和表示，不過對於陳偉殷來說，大和可說是他最不想遇到的打者，而佐井特別撰文引述大和的話。

在2009年8月4日，效力阪神虎的大和首度擔任先發，面對的正是中日龍陳偉殷，而年僅21歲的大和展現初生之犢不畏虎精神，在陳偉殷手中敲出兩支安打，而殷仔也繳出9局完封勝、狂飆12K的精彩內容回應，被敲出的兩支安打皆是大和所貢獻。

自從初先發繳出好成績後，自己的出賽機會也增加許多：「那時我只能在陳偉殷先發的時候出賽，因此我希望能有所表現。」在陳偉殷旅美前，大和對戰陳偉殷26個打數中敲出10支安打、打擊率高達3成85，而大和當時在一軍3年僅出現35支安打，有10支安打皆是敲陳偉殷，成為名副其實的「殷仔殺手」。

效力阪神虎9年，大和在2018年轉投橫濱，兩人也有望再次上演對決，大和表示：「我不認為他還會像以前那樣一直投直球，而我也不會像從前那樣莽撞揮棒，我完全想像不到我們再次對決的畫面。」