中職／草創時期洋將月薪僅3千美元 現已逼近MLB底薪

日前以1年80萬美元加盟韓職斗山熊的米蘭達，今年季初以年薪60萬美元加入中信兄弟，創下洋將最高薪紀錄，但在中職草創時期，洋將月薪最多僅3000美元，漲幅之大實為驚人。

職棒元年聯盟規定，洋將月薪最高僅能3000美元，約莫於本土明星選手薪水，幾年後，有球隊為了爭取夠水準的外援，會用其他「名目」私下加薪。

聯盟首次爆發假球案後，觀眾大副略減影響球團收入，聯盟也規定洋將薪資上限為一萬美元，不過薪資上限事實上早就名存實亡，2013年時任中職會長黃鎮台也做出重大變革，順勢取消包含洋將薪資上限等規範。

而當時由Lamigo桃猿(現樂天桃猿)打響第一槍，找來具有大聯盟資歷的左投波拉斯(Brian Burres)，月薪大約為1萬5000美元，而近幾年來各隊與洋將簽下的月薪大多遊走在2至3萬間，去年悍將索沙月薪高達4萬美元，而今年米蘭達以年薪60萬美元再創新高，甚至高於大聯盟底薪56萬美元，米蘭達也成為了中職史上最貴洋將。