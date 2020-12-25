中職／富邦簽下納恩斯 形成另類「台版洋基」

富邦悍將昨(24)日宣布與33歲的韓職勝投王納恩斯(Hector Noesi)簽約，成為明年球季富邦第四位洋投，而在先發輪值中就有納恩斯與邦威(Manny Banuelos)曾是洋基潛力新秀，加上今年回鍋中職擔任富邦二軍投手教練的布魯斯(Bruce Billings)也曾效力洋基，成為名副其實的「台版洋基」。

納恩斯自2006年加入洋基體系，2011年登上大聯盟，但在大聯盟5年間僅留下12勝31負、防禦率5.30的成績，2017年來到韓職加盟起亞虎，以單季20勝奪下勝投王，去年被找回大聯盟後還是表現不佳，今年在大聯盟未有出賽紀錄。

身為百大新秀的邦威未曾為洋基投過一場球就遭交易，在大聯盟僅出賽兩個賽季，留下6.31防禦率，今年季中來到富邦拿下6勝3敗、防禦率2.60的不俗表現。

雖然不是出自於相同體系，但布魯斯也曾與洋基簽下小聯盟合約，加上曾任富邦客座投、打教的王建民、克魯茲(Tommy Cruz)，以及曾想網羅的羅傑斯(Esmil Rogers)皆曾披上條紋戰袍，身為大聯盟百年老店的洋基著實吸引富邦悍將的目光。