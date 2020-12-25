快訊

歷史一刻！ 英國完成脫歐 貿易協議拍板

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／古巴媒體爆料 阪神左投賈西亞將加盟中信兄弟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

根據古巴當地媒體「古巴棒球」報導，前日職阪神隊左投賈西亞（Onelki García）與中職中信兄弟隊達成簽約共識，預計將以50萬美元（約台幣1406萬元）的年薪加盟。

中信兄弟隊目前已簽下兩名洋投，分別是老經驗的萊福力及年度最有價值球員德保拉，不過今年三大洋投之一的米蘭達，明年球季將轉戰韓職斗山熊，第3、4號洋投的缺口仍待補齊。

古巴棒球以「賈西亞的下一站將是台灣」為標題，撰文指出，根據多方消息，古巴籍的左投賈西亞與中信兄弟隊達成簽約共識，新球季的年薪將是50萬美元，取代另一名古巴投手、米蘭達的輪值位置。

賈西亞有過兩年大聯盟經驗，2013年效力道奇隊、2017年則在皇家隊升上大聯盟，不過僅出賽5場，防禦率是13.50；2018年賈西亞轉戰日職，加入中日龍隊，隔年起轉隊至阪神。

賈西亞今年在阪神14場先發，拿下2勝6敗，防禦率4.42，年薪則是1億6500萬日圓（約台幣4483萬元）。

中信兄弟 阪神

延伸閱讀

中職／昔日同袍招手 米蘭達出走兄弟可能另有其因

中職／米蘭達轉韓職合約內容曝光 兄弟近期公布新人選

韓職／米蘭達簽約斗山熊 寫在亞洲3個最好聯盟投球成就

中職／早就想搶米蘭達 韓職斗山熊觀察已久

相關新聞

中職／接會長 蔡其昌：首要是團結

立法院副院長蔡其昌提出3個方向，取得中職5球團認同，他也點頭接下聯盟新任會長，首要之務是團結棒球界，「不要再讓聯盟和棒協...

諸羅山盃／冠軍戰 輸贏都開心

受到疫情影響，諸羅山盃軟式少棒賽今年無國外球隊參賽，也意外締造自2015年區分高、低年級組後，首次兩個冠軍都由台灣球隊包...

諸羅山盃／郭泓志驚喜現身閉幕頒獎 小球員爭相要簽名

第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽在冠亞軍戰後畫下句點，前旅美名將郭泓志現身為小球員頒獎，郭泓志說，之前就有聽說諸羅...

跟上職棒 嘉義市棒球場升級

嘉義市棒球場第二期整修工程進入倒數階段，富邦悍將隊明年選擇此地作為春訓基地，不少設施都跟上職棒腳步，新的重訓室、水療池等...

棒球／名人堂協會票選名人 謝明勇、杜勝三獲選

台灣棒球名人堂協會今天進行2021第8屆名人票選開票作業，合庫隊雙雄謝明勇、杜勝三獲得14、12張選票，通過提名甄審委員...

中職／古巴媒體爆料 阪神左投賈西亞將加盟中信兄弟

根據古巴當地媒體「古巴棒球」報導，前日職阪神隊左投賈西亞（Onelki García）與中職中信兄弟隊達成簽約共識，預計...

原住民棒球輔導計畫啟動 大幅提升基層教練薪資

體育署長張少熙今天表示，為協助基層原住民棒球選手訓練發展，明年起將推動原住民棒球輔導計畫，原住民基層棒球教練起薪將從原本...

中職／政府協助職業運動 蔡其昌要跟蘇院長溝通

第6隊尋找不容易，政府該提供什麼誘因，蔡其昌會再仔細思考，也會跟行政院院長蘇貞昌溝通，「國家對體育能有整體性、架構思維的...

中職／蔡其昌戴龍隊球帽給溫暖 第6隊要先探詢高市

籌組第6隊，是蔡其昌接任會長最花時間要處理的事情，他將多方嘗試，甚至也會探詢高雄市的狀況，「先把各種資源統整，才能拿東西...

諸羅山盃／拿亞軍開心衝進場 桃源教頭：表現超乎預期

諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組今天舉行決賽，高雄桃源雖然以0：6敗給台中忠孝，賽後全隊卻衝進場中歡呼，彷彿贏得冠軍，總教...

中職／秘書長誰來接 蔡其昌：會開始尋找

蔡其昌接任中職會長，秘書長會不會換人？他表示，目前沒有人選，但會開始尋找，「要有行政能力，且能充分理解我的理念、有能力執...

中職／蔡其昌相信兄弟明年奪冠 但上任後不再當兄弟迷

中職「準」會長蔡其昌原本就是棒球迷，且是中信兄弟隊球迷，「明年我們一定冠軍」，但他也說：「接了這個位置後，從此不當兄弟（...

熱門新聞

中職／昔日同袍招手 米蘭達出走兄弟可能另有其因

影／摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

中職／陳江和與體能教練爭執對簿公堂 球團：已懲處

大聯盟失傳的絕技 逆天旋轉的螺旋球

NBA／安戴托昆波錯失罰球 泰托姆神奇打板三分氣走公鹿

NBA／安比德末節爆發逆轉巫師 衛少加盟首戰繳大三元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。