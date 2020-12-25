中職／古巴媒體爆料 阪神左投賈西亞將加盟中信兄弟

根據古巴當地媒體「古巴棒球」報導，前日職阪神隊左投賈西亞（Onelki García）與中職中信兄弟隊達成簽約共識，預計將以50萬美元（約台幣1406萬元）的年薪加盟。

中信兄弟隊目前已簽下兩名洋投，分別是老經驗的萊福力及年度最有價值球員德保拉，不過今年三大洋投之一的米蘭達，明年球季將轉戰韓職斗山熊，第3、4號洋投的缺口仍待補齊。

古巴棒球以「賈西亞的下一站將是台灣」為標題，撰文指出，根據多方消息，古巴籍的左投賈西亞與中信兄弟隊達成簽約共識，新球季的年薪將是50萬美元，取代另一名古巴投手、米蘭達的輪值位置。

賈西亞有過兩年大聯盟經驗，2013年效力道奇隊、2017年則在皇家隊升上大聯盟，不過僅出賽5場，防禦率是13.50；2018年賈西亞轉戰日職，加入中日龍隊，隔年起轉隊至阪神。

賈西亞今年在阪神14場先發，拿下2勝6敗，防禦率4.42，年薪則是1億6500萬日圓（約台幣4483萬元）。