棒球／名人堂協會票選名人 謝明勇、杜勝三獲選

台灣棒球名人堂協會今天進行2021第8屆名人票選開票作業，合庫隊雙雄謝明勇、杜勝三獲得14、12張選票，通過提名甄審委員會12票入選門檻，當選第8屆名人。

台灣棒球名人堂協會前7屆產生28位名人，今年更改提名甄審辦法，將候選人區分為業餘、職業時期。

業餘時期候選人交由15位提名甄審委員會票選，入選門檻須達12票；職棒時期候選人則交由57位遴選委員票選，須超過投票委員的4分之3才能達當選門檻。

第8屆名人票選採通訊票選，業餘時期競技類、特別貢獻類票選，各有12、15位候選人，採無記名投票。競技類謝明勇獲14張全票通過，杜勝三獲12張票。

謝明勇和杜勝三在選手時期都是國家隊主力，退役後轉任教練，為我國棒壇培育不少優秀選手。

杜勝三出身南英，與上屆名人李憲宗都是球隊主力投手，且少數能擊出全壘打的棒球好手。

謝明勇來自開南，是少數速度見長的外野手，當年百公尺能跑進11秒內，不論在球隊或是擔任合庫職務，勇於任事的態度，足於作為棒球後進之表率。

特別貢獻類部份，15位候選人中，林全興和陳清傳同獲11張票，只差1票入選。

職棒時期競技類共有3名候選人，特別貢獻類1位候選人，在53張回收有效選票中，扣除6張廢票，入選門檻須達40票，結果無人達標從缺。