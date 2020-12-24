中職／政府協助職業運動 蔡其昌要跟蘇院長溝通

第6隊尋找不容易，政府該提供什麼誘因，蔡其昌會再仔細思考，也會跟行政院院長蘇貞昌溝通，「國家對體育能有整體性、架構思維的想法」。

從制度面的誘因來看，減稅可能是其一，蔡其昌說：「過去也有委員提過，未來會先把各委員版本統整，這個問題不只涉及體育署、財政部，跟行政院也有關。」

國家對於職業運動的發展，究竟要從稅制獎勵來看待，還是補貼角度來處理，蔡其昌說：「這是不同的思維，若要用國家預算補貼，那就是體育署的事情，若以稅制來看，變成財政部的事情。」

棒球是國人最喜歡、熱衷、投入最多感情的運動，「它不只一個運動而已，還背負著台灣民族感情，」蔡其昌說：「特別需要國家關注處理。」

蔡其昌是企業女壘聯賽事創辦人之一，他說：「每一年都在募款，比棒球更慘，女壘沒有廣告效益，要企業贊助很辛苦，每一年都在募款，轉播單位要給職棒錢，女壘則要付錢給轉播單位，而且每年都要拜託降低。」

蔡其昌同時是PLG台新夢想家隊榮譽領隊，知道籃球運動也很辛苦，「鼓勵企業來支持各項運動，其實都很花錢」。

且職棒運動經過多年證明很難賺錢，蔡其昌說：「既然經過長期實驗證明了，政府就要有思維和對策，該怎麼看待這個職業運動。」