原住民棒球輔導計畫啟動 大幅提升基層教練薪資

體育署長張少熙今天表示，為協助基層原住民棒球選手訓練發展，明年起將推動原住民棒球輔導計畫，原住民基層棒球教練起薪將從原本最低新台幣3萬元，增至3萬3412元。

過去原住民基層棒球教練薪資的「天花板」為4萬1000元，且還須具備國家A級教練資格與碩士學歷，原住民棒球輔導計畫實施後，年資除可逐年累計，任職滿13年後薪水最高可達5萬5175元，大幅提升原住民基層教練待遇。

中信兄弟明星球員，同時也是原住民棒球運動發展協會理事長林智勝表示，在職棒資歷超過10年以上的球員，只要取得C級教練後即可直接換發B級教練證，因此退休後若無第2專長，轉任基層教練是有一定優勢。

他強調，基層教練薪水當然不比職業好，但很多職棒球員退休後，仍願意回到花東地區投身基層，主要還是看個人理念。

張少熙強調，中華職棒球員有近50%是原住民族，世界12強棒球賽中華代表隊28名選手當中，就有15人是原住民族，因此教育部也非常關心原住民族棒球運動推展。

而明年啟動的原住民棒球輔導計畫，除提升基層教練待遇外，也將各校業務補助費，從原先的10萬元提升至15萬，並首度擴及高中，明年12縣市共有70所學校可獲得補助。

體育署強調，只要成立滿2年以上，且原住民球員達50%以上國小、國中與高中學校，都能申請補助。

林智勝表示，這項計畫將可帶給學校棒球教練更多資源與協助，未來也會結合台積電贊助原住民棒協規劃的教練增能及球員第2專長培訓計畫，持續推展原住民棒球運動發展。