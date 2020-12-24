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中職／蔡其昌戴龍隊球帽給溫暖 第6隊要先探詢高市

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
蔡其昌特地戴上味全的帽子，希望給第5隊多些溫暖。記者婁靖平／攝影
蔡其昌特地戴上味全的帽子，希望給第5隊多些溫暖。記者婁靖平／攝影

籌組第6隊，是蔡其昌接任會長最花時間要處理的事情，他將多方嘗試，甚至也會探詢高雄市的狀況，「先把各種資源統整，才能拿東西去找可能有興趣、潛在的企業」。

蔡其昌認為，籌組第6隊要花最久的時間去處理，但還是有些方法，他舉例，「媒體曾報導，高雄陳市長有意願，我會找時間去找他，看看高市有什麼誘因」。

今天在跟5隊會談時，特別提到第6隊，蔡其昌站在球迷角度很支持，「6隊比賽的組合變多、精采度提升，四隊對戰太單調」。

中職有6支球隊是一件好事，蔡其昌說：「如果有6隊，那就象徵著要照顧的三級棒球員更多，給這些打球孩子多一些工作機會，是很好的事情。」

但要企業要投入這個運動，有很大的阻力，蔡其昌也請5隊要團結一點、一起努力號召第6隊，他今天在會談中也開玩笑地說，要給味全多一點溫暖，「不然第6隊看到第5隊在唉唉叫，就更不敢來了」。

蔡其昌認為，如果希望要有第6隊，「聯盟除了扮演角色之外，也要想辦法設計更多誘因，找有些實力的企業來投入」，這雖是不容易、可遇不可求的事情，但他說：「會努力促成這事。」

蔡其昌特地戴上味全的帽子，希望給第5隊多些溫暖。記者婁靖平／攝影
蔡其昌特地戴上味全的帽子，希望給第5隊多些溫暖。記者婁靖平／攝影

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