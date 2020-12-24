諸羅山盃／拿亞軍開心衝進場 桃源教頭：表現超乎預期

諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組今天舉行決賽，高雄桃源雖然以0：6敗給台中忠孝，賽後全隊卻衝進場中歡呼，彷彿贏得冠軍，總教練顏士豪有不同考量。

強調「自由發揮」的桃源少棒，從原本預期的八強，一路打到冠軍戰，球員情緒有些緊繃，全場出現5次失誤，第2、第3局的失誤更導致球隊掉分，顏士豪說：「就連最穩的投手也緊張，後面分數被拉開才比較好一點。」

桃源在諸羅山盃未曾打進四強，最終雖然在冠軍賽落敗，顏士豪鼓勵球員笑著迎接結果，「表現已經超乎預期，不管如何，都是隊史成績最好的一次，之前看冠軍賽輸球的可能情緒都比較低落，就叫他們要開心的衝出去」。

桃源國小雖然行政區劃分位在六都之一的高雄市，不過位處偏遠山區，少棒隊球員招募、出外比賽的交通，是兩大難題，球員招募只能從鄰近部落找人，也出現全隊都是親戚的有趣狀況。

也因位於偏鄉，桃源少棒每次出外比賽旅程耗時，包車一次要1到2萬元，學校校車不夠，多半只能找高雄附近的盃賽參加，還要找家長幫忙接送，顏士豪說：「交通確實是難題。」

今年因為疫情關係，外隊不能來台，桃源少棒反而多了不少比賽機會，像是在徐生明盃遞補參賽，卻一路打到亞軍，顏士豪表示，以往碰到晉級賽會失常，現在比賽經驗多，也變得穩定，「明年再拚軟式」。

球隊整體都有提升，不過說到進步最多的球員，顏士豪點名後段棒次的張恩賜、曾子維，「張恩賜以往都打7、8棒，有力量，但之前常揮棒落空」。

就讀六年級的張恩賜說，自己以往打硬式能夠打較遠，但是軟式要靠技術，今年打了比較多比賽，見識到外面球隊的實力。