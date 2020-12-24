中職／秘書長誰來接 蔡其昌：會開始尋找

蔡其昌接任中職會長，秘書長會不會換人？他表示，目前沒有人選，但會開始尋找，「要有行政能力，且能充分理解我的理念、有能力執行」。

蔡其昌表示，依照慣例，中職現任秘書長馮勝賢要跟隨會長吳志揚同進退，在政治界來說，秘書長是「政務性質」，至於會不會請他回來續任，目前還沒談到，「會一併評估考量，看怎麼樣會更好」。

蔡其昌以過去為例，「除了黃鎮台是董事長兼總經理之外，大部分都是秘書長治理比較多」，他認為，會長是無給職，秘書長來協調運作是比較合理、務實的狀況。

蔡其昌也提出尋找秘書長的條件，除了行政能力不錯，必須熱愛棒球，「第3個是把我當會長該做的事情充分理解、且有能力執行」。

目前沒有屬意的秘書長人選，蔡其昌說：「我在棒球圈也有一些朋友，會各方尋找。」