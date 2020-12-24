聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／秘書長誰來接 蔡其昌：會開始尋找
蔡其昌接任中職會長，秘書長會不會換人？他表示，目前沒有人選，但會開始尋找，「要有行政能力，且能充分理解我的理念、有能力執行」。
蔡其昌表示，依照慣例，中職現任秘書長馮勝賢要跟隨會長吳志揚同進退，在政治界來說，秘書長是「政務性質」，至於會不會請他回來續任，目前還沒談到，「會一併評估考量，看怎麼樣會更好」。
蔡其昌以過去為例，「除了黃鎮台是董事長兼總經理之外，大部分都是秘書長治理比較多」，他認為，會長是無給職，秘書長來協調運作是比較合理、務實的狀況。
蔡其昌也提出尋找秘書長的條件，除了行政能力不錯，必須熱愛棒球，「第3個是把我當會長該做的事情充分理解、且有能力執行」。
目前沒有屬意的秘書長人選，蔡其昌說：「我在棒球圈也有一些朋友，會各方尋找。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言