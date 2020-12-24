中職／蔡其昌相信兄弟明年奪冠 但上任後不再當兄弟迷

蔡其昌是兄弟球迷，但接任會長後不再是兄弟。 記者婁靖平／攝影

中職「準」會長蔡其昌原本就是棒球迷，且是中信兄弟隊球迷，「明年我們一定冠軍」，但他也說：「接了這個位置後，從此不當兄弟（迷），個人角色暫時放一邊。」

蔡其昌是熱血球迷，「以前跟著人家一起幹譙，但不知道真正問題是什麼」，接了會長後，角色改變要去了解，「到底是球迷、球員誤會，還是聯盟典章制度有些問題，會做些盤整，上任後立刻著手進行，可以改的趕快改」。

儘管內心期待兄弟奪冠，蔡其昌強調，「接了這個位置之後，變成公親，要為整個聯盟、棒球運動來努力，不能表態」，他特地跟象迷喊話，「我們為了棒球環境好，犧牲我一人沒關係」。

擔任角色不一樣，蔡其昌說：「以前衣櫃只有兄弟球衣，以後要放各隊的衣服，對各隊都要公平，會長的角色是要團結大家，不能展現出個人太多立場。」

對蔡其昌來說，棒球記憶是他生命中的一部分，「會長這個職務不好當是真的，但不會覺得是很煩人的事情，反而是甜蜜的負荷，不像政治工作會有很多計算、評估」。

接任會長是責任，壓力也很大，除了先團結棒球界，「其他部分也會同時進行，會請同仁整理這段期間各界指正聯盟的問題，包括裁判、FA等制度，研究各方、球團意見」。

蔡其昌說，聯盟典章制度如果沒有白紙黑字寫清楚，「該寫清楚的就要寫清楚，如果是外界誤會，就要去澄清」，上任後就會立刻著手進行，「可以改的趕快改一改」。

此外，蔡其昌也表示，裁判素質提升要有作法，「加強訓練、給予適度鼓勵都是、若太離譜也要調整，這些都是都要同時進行的事情」。