諸羅山盃／鄭右宏6局完封 忠孝奪冠「夢寐以求」

諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組冠軍戰，台中忠孝先發投手鄭右宏6局完封，幫助球隊以6：0獲勝奪冠，封王經驗豐富的他表情鎮靜，反倒是輸球的高雄桃源像是贏球一般，開心的衝入場中。

鄭右宏本月初才在台彩威力盃完投6局率隊奪冠，今天再次繳出6局完投且無失分的好投，全場僅被敲出1安打，另有4次三振、2次四壞，加上打線在2、3局各攻下3分，拿下壓倒性勝利。

在軟式、硬式棒球盃賽都幫助忠孝奪冠，鄭右宏表示，軟式較難，因為球路容易上浮，控球要更細膩，有觀察桃源前一場的比賽，「把球控在外角低，不要讓他們打到外野。」就讀六年級的鄭右宏即將畢業，下一個目標是入選U12國手。

諸羅山盃冠軍近年來多由外隊包辦，忠孝成軍以來最佳成績是第三名，總教練賴朝榮表示，今年因為疫情關係，沒有外隊參加，把握這次機會奪冠，「這是我們20年來夢寐以求的冠軍，這次最珍惜」。