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諸羅山盃／鄭右宏6局完封 忠孝奪冠「夢寐以求」
諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組冠軍戰，台中忠孝先發投手鄭右宏6局完封，幫助球隊以6：0獲勝奪冠，封王經驗豐富的他表情鎮靜，反倒是輸球的高雄桃源像是贏球一般，開心的衝入場中。
鄭右宏本月初才在台彩威力盃完投6局率隊奪冠，今天再次繳出6局完投且無失分的好投，全場僅被敲出1安打，另有4次三振、2次四壞，加上打線在2、3局各攻下3分，拿下壓倒性勝利。
在軟式、硬式棒球盃賽都幫助忠孝奪冠，鄭右宏表示，軟式較難，因為球路容易上浮，控球要更細膩，有觀察桃源前一場的比賽，「把球控在外角低，不要讓他們打到外野。」就讀六年級的鄭右宏即將畢業，下一個目標是入選U12國手。
諸羅山盃冠軍近年來多由外隊包辦，忠孝成軍以來最佳成績是第三名，總教練賴朝榮表示，今年因為疫情關係，沒有外隊參加，把握這次機會奪冠，「這是我們20年來夢寐以求的冠軍，這次最珍惜」。
忠孝少棒今年成為盃賽常勝軍，加上先前的威力盃、威力盃選拔賽、西門盃以及主委盃，諸羅山盃是近期第五冠，賴朝榮認為帶領這批球員時，特別強調觀念，「不能夠大意，要全神貫注在比賽中」。
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