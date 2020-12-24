快訊

立院通過第一道行政命令 豬肝萊劑殘量最高0.04ppm

紐籍機師確診案引眾怒 交通部重罰長榮100萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳江和與體能教練爭執 球團：已依隊規懲處

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊懲處陳江和。報系資料照
中信兄弟隊懲處陳江和。報系資料照

中職中信兄弟隊教練團爆出爭執事件，教練陳江和與體能教練謝志綸因此對簿公堂，中信兄弟球團對此表示，球隊已依照隊規懲處陳江和，並安排其向謝志綸致歉，後續就交由司法單位調查處理。

爭執事件發生在今年上半季尾聲，兄弟教練會議時，陳江和及謝志綸意見交換時，雙方溝通出現誤會，進而出現爭執，根據媒體報導，陳江和出現掐脖、嗆聲等行為，雙方兩次調解不成，今日謝志綸於士林地檢出庭，對陳江和提告傷害、妨害名譽等罪。

中信兄弟球團表示，球團介入了解處理後，已依照隊規懲處陳江和，並安排其向謝志綸致歉。球團也與謝志綸達成共識，謝志綸離開球隊，球團支付其薪水至年底合約期滿。謝志綸離開球隊後，持續對陳江和個人提出告訴，雙方對簿公堂，後續將交由司法單位調查處理。

陳江和 中信兄弟 中職

延伸閱讀

中職／從教練到洋投 中信、富邦搶人大戰場外延燒

中職／馮寄台代表各球團回應 把餅做大是我們的願望

中職／迎接悍將春訓 嘉義市棒球場整修後開箱

中職／蔡其昌提三方向獲球團支持 點頭同意接任會長

相關新聞

中職／陳江和與體能教練爭執 球團：已依隊規懲處

中職中信兄弟隊教練團爆出爭執事件，教練陳江和與體能教練謝志綸因此對簿公堂，中信兄弟球團對此表示，球隊已依照隊規懲處陳江和...

中職／蔡其昌接任會長首要之務 馬上要團結棒球界

立院副院長蔡其昌接任中職會長，提出三個方向，正式上任後的首要之務，他說：「團結棒球界是馬上要做的，不要再出現聯盟和棒協之...

中職／蔡其昌相信兄弟明年奪冠 但上任後不再當兄弟迷

中職「準」會長蔡其昌原本就是棒球迷，且是中信兄弟隊球迷，「明年我們一定冠軍」，但他也說：「接了這個位置後，從此不當兄弟（...

中職／從教練到洋投 中信、富邦搶人大戰場外延燒

富邦悍將確定與韓職前勝投王納恩斯（Héctor Noesí）簽約，根據多方報導，中信兄弟其實也曾向他提出報價，然納恩斯最終選擇拒絕黃袍，事實上中信、富邦兩大金控的搶人大戰早在去年就開打。 19年

中職／迎接悍將春訓 嘉義市棒球場整修後開箱

嘉義市棒球場經過耗資超過1億元的整修，明年將迎接中職富邦悍將隊春訓進駐，新設施有哪些？在諸羅山盃決賽提前開箱，悍將隊總教...

諸羅山盃／鄭右宏6局完封 忠孝奪冠「夢寐以求」

諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組冠軍戰，台中忠孝先發投手鄭右宏6局完封，幫助球隊以6：0獲勝奪冠，封王經驗豐富的他表情鎮靜...

諸羅山盃／歐子喬先發兼後援 講美奪隊史首冠

諸羅山盃軟式少棒邀請賽低年級組冠軍戰，澎湖講美靠著歐子喬先發兼後援的5局好投，以6：4擊敗台中塗城，四年級的歐子喬是球隊...

中職／「我還是賴師傅」 賴鴻誠平息綽號事件：會謹言慎行

新球季剛加盟樂天桃猿的投手賴鴻誠，昨日發文透露自己並不滿意球迷替自己取的綽號，引起中職球迷熱議，今再次發文表示會謹言慎行，希望給家人和小孩平靜的生活空間，試圖平息昨日風波。 在 I

中職／昔日同袍招手 米蘭達出走兄弟可能另有其因

斗山熊昨簽下米蘭達，也同時宣告他正式離開中信兄弟，此外，休賽季和斗山熊續約的洋砲費南德茲（Jose Miguel Fernandez）與米蘭達是舊識，這可能也是他選擇離開的原因。 米蘭達合約總值

中職／秘書長誰來接 蔡其昌：會開始尋找

蔡其昌接任中職會長，秘書長會不會換人？他表示，目前沒有人選，但會開始尋找，「要有行政能力，且能充分理解我的理念、有能力執...

中職／馮寄台代表各球團回應 把餅做大是我們的願望

立院副院長蔡其昌同意出任中職會長，中信兄弟隊顧問馮寄台代表各球團接受採訪表示，「把餅做大，一直是我們的願望，球團都非常認...

中職／蔡其昌提三方向獲球團支持 點頭同意接任會長

中職5隊代表今天拜會立院副院長蔡其昌，當面邀請出任中職會長，他提出三點期許，獲得各球團支持後，決定接任新會長職務。

熱門新聞

FOX體育台退出 ELEVEN SPORTS拿下45家系統台上架權

NBA／勇士菜鳥威斯曼技驚四座 柯瑞：不意外

中職／昔日同袍招手 米蘭達出走兄弟可能另有其因

大聯盟失傳的絕技 逆天旋轉的螺旋球

中職／米蘭達轉韓職合約內容曝光 兄弟近期公布新人選

NBA／安戴托昆波錯失罰球 泰托姆神奇打板三分氣走公鹿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。