中職／陳江和與體能教練爭執 球團：已依隊規懲處

中職中信兄弟隊教練團爆出爭執事件，教練陳江和與體能教練謝志綸因此對簿公堂，中信兄弟球團對此表示，球隊已依照隊規懲處陳江和，並安排其向謝志綸致歉，後續就交由司法單位調查處理。

爭執事件發生在今年上半季尾聲，兄弟教練會議時，陳江和及謝志綸意見交換時，雙方溝通出現誤會，進而出現爭執，根據媒體報導，陳江和出現掐脖、嗆聲等行為，雙方兩次調解不成，今日謝志綸於士林地檢出庭，對陳江和提告傷害、妨害名譽等罪。

中信兄弟球團表示，球團介入了解處理後，已依照隊規懲處陳江和，並安排其向謝志綸致歉。球團也與謝志綸達成共識，謝志綸離開球隊，球團支付其薪水至年底合約期滿。謝志綸離開球隊後，持續對陳江和個人提出告訴，雙方對簿公堂，後續將交由司法單位調查處理。