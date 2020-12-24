聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／迎接悍將春訓 嘉義市棒球場整修後開箱

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
嘉義市棒球場整建。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建。記者蘇志畬／攝影

嘉義市棒球場經過耗資超過1億元的整修，明年將迎接中職富邦悍將隊春訓進駐，新設施有哪些？在諸羅山盃決賽提前開箱，悍將隊總教練洪一中也曾提出意見微調。

嘉義市棒球場在2018年為了世大棒已進行第一期整修，其中包括廁所、淋浴間、球員及教練休息室都做過翻新，一、三壘側還安裝了7台冷氣，淋浴間、總教練專屬辦公室是新增的。

今年嘉義市政府進行棒球場的二期整建中，對觀眾最直接的幫助是，6586座椅子全面換新，提供杯架方便球迷觀賽時的飲食，另外大螢幕也更換成全彩LED，在諸羅山盃少棒賽決賽已經先啟用。

球員使用的部分，在一壘側新增重訓室，分為器材及自由重量兩區，三壘側則多了水療室，另外紅土草皮都翻新，外野新增灑水系統，全場的防撞墊都更新，外野看台下方則新增兩個室內牛棚區、兩個室內打擊道。

室內打擊區原本規劃為7道打擊區，不過洪一中在參訪時提出意見，認為可以改為兩道但拉長距離，增添其他使用性，方便投手遠距離傳接球。

嘉義市棒球場整建，添購百萬元等級割草機。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，添購百萬元等級割草機。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，水療室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，水療室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，總教練專屬辦公室。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，總教練專屬辦公室。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，淋浴間樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，淋浴間樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，室內牛棚區樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，室內牛棚區樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，重訓室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，重訓室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，重訓室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，重訓室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，全彩LED樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，全彩LED樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，防撞墊更新樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，防撞墊更新樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，重訓室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，重訓室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，球員休息室。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，球員休息室。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，重訓室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，重訓室樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，室內打擊區樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，室內打擊區樣貌。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，球隊會議室。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，球隊會議室。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，觀眾席座椅更新。記者蘇志畬／攝影
嘉義市棒球場整建，觀眾席座椅更新。記者蘇志畬／攝影

棒球 諸羅山盃 洪一中

延伸閱讀

OB賽／收到洪騰勝召集令 洪一中挖出發霉手套先發蹲捕

中職／堪稱爆料大神 「鄉長」陳禹勳兩度發文皆成真

中職／若有另一波旅外回歸潮 陳冠宇未必是狀元

中職／頻繁換帥問題多 林威助面臨更嚴峻考驗

相關新聞

中職／蔡其昌提三方向獲球團支持 點頭同意接任會長

中職5隊代表今天拜會立院副院長蔡其昌，當面邀請出任中職會長，他提出三點期許，獲得各球團支持後，決定接任新會長職務。

中職／馮寄台代表各球團回應 把餅做大是我們的願望

立院副院長蔡其昌同意出任中職會長，中信兄弟隊顧問馮寄台代表各球團接受採訪表示，「把餅做大，一直是我們的願望，球團都非常認...

諸羅山盃／歐子喬先發兼後援 講美奪隊史首冠

諸羅山盃軟式少棒邀請賽低年級組冠軍戰，澎湖講美靠著歐子喬先發兼後援的5局好投，以6：4擊敗台中塗城，四年級的歐子喬是球隊...

中職／迎接悍將春訓 嘉義市棒球場整修後開箱

嘉義市棒球場經過耗資超過1億元的整修，明年將迎接中職富邦悍將隊春訓進駐，新設施有哪些？在諸羅山盃決賽提前開箱，悍將隊總教...

中職／「我還是賴師傅」 賴鴻誠平息綽號事件：會謹言慎行

新球季剛加盟樂天桃猿的投手賴鴻誠，昨日發文透露自己並不滿意球迷替自己取的綽號，引起中職球迷熱議，今再次發文表示會謹言慎行，希望給家人和小孩平靜的生活空間，試圖平息昨日風波。 在 I

中職／昔日同袍招手 米蘭達出走兄弟可能另有其因

斗山熊昨簽下米蘭達，也同時宣告他正式離開中信兄弟，此外，休賽季和斗山熊續約的洋砲費南德茲（Jose Miguel Fernandez）與米蘭達是舊識，這可能也是他選擇離開的原因。 米蘭達合約總值

日職／總算等到了！48歲新庄剛志有新東家給報價

新庄剛志上個禮拜在Instagram發表「曾相信還有1%的機會回歸，現在是0%了。」的生涯告終宣言，而今總算有球隊要了！提出報價的是日本獨立聯盟，BC聯盟的新潟天鵝隊。 やっぱりあった！新庄剛志氏に

中職／簽下韓職勝投王納恩斯 悍將第4名洋投到位

富邦悍將隊今天宣布與33歲的韓職勝投王納恩斯（暫譯，英文全名為Hector Noesi）簽下合約，繼索沙、羅力、邦威後，...

日職／阪神簽下殷仔 再招韓職強投

阪神隊連兩天補進強投，前天簽下台灣左投陳偉殷，昨天再宣布成功招攬韓職20勝右投阿坎塔拉，兩人都以年薪200萬美元（約56...

諸羅山盃／「小螃蟹」沈立宸生涯首完封 福林白晉四強

以五年級組成的台北市福林白隊，在諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組上演驚奇之旅，一路過關斬將，八強戰更靠著「小螃蟹」沈立宸投...

諸羅山盃／塗城晉級冠軍戰 洪宇飛好投隊友忙搶答

台中塗城在諸羅山盃軟式少棒邀請賽，以5：1擊敗台中上楓晉級低年級組冠軍戰，將對上澎湖講美，洪宇飛後援四局無分成為大功臣，...

中職／新會長有譜？五球團明天拜會蔡其昌

中華職棒下一任會長人選傳出將由立法院副院長蔡其昌接任，蔡其昌日前表示，需與聯盟、球團代表見面後再正式回應，如今傳出，五球...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。