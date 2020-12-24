中職／迎接悍將春訓 嘉義市棒球場整修後開箱

嘉義市棒球場經過耗資超過1億元的整修，明年將迎接中職富邦悍將隊春訓進駐，新設施有哪些？在諸羅山盃決賽提前開箱，悍將隊總教練洪一中也曾提出意見微調。

嘉義市棒球場在2018年為了世大棒已進行第一期整修，其中包括廁所、淋浴間、球員及教練休息室都做過翻新，一、三壘側還安裝了7台冷氣，淋浴間、總教練專屬辦公室是新增的。

今年嘉義市政府進行棒球場的二期整建中，對觀眾最直接的幫助是，6586座椅子全面換新，提供杯架方便球迷觀賽時的飲食，另外大螢幕也更換成全彩LED，在諸羅山盃少棒賽決賽已經先啟用。

球員使用的部分，在一壘側新增重訓室，分為器材及自由重量兩區，三壘側則多了水療室，另外紅土草皮都翻新，外野新增灑水系統，全場的防撞墊都更新，外野看台下方則新增兩個室內牛棚區、兩個室內打擊道。