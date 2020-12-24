諸羅山盃／歐子喬先發兼後援 講美奪隊史首冠

諸羅山盃軟式少棒邀請賽低年級組冠軍戰，澎湖講美靠著歐子喬先發兼後援的5局好投，以6：4擊敗台中塗城，四年級的歐子喬是球隊主力戰將，無論投打都備受倚賴，總教練王長壽坦言：「沒有他是沒有辦法的，組不成隊。」

台菲混血的歐子喬不僅外貌、身材都吸引注意，從一年級開始打球，球技上也領先同齡選手，平時都與高年級一起出賽，在這次諸羅山盃排在低年級組，起「領頭羊」作用，場場登板投球，一肩扛起球隊勝負。

冠軍賽考量局數限制，歐子喬先發3局後，輪到對手後段棒次，換上李宏軒中繼一局，最後兩局又交給歐子喬收尾，總計5局失3分，有2分責失，被敲3支安打，另有11次三振、3次四壞，拿下勝投。

講美低年級組以三年級為主，搭配二、四年級，王長壽表示，賽前原本希望打進前八強，「打到冠軍超乎預料，這批球員進步很多，抗壓性不錯」。

王長壽在講美少棒執教近30年，歐子喬是他看過最有天賦的球員，不過仍待進步，「這四年來他有成長，但是心態還要再調整，表現不好時情緒起伏大，無法成為頂尖球員」。

做為王牌，歐子喬在今年菊島盃就曾在冠軍賽登板，這次再度扛起冠軍戰，他坦言多少還是會緊張，加上媽媽也在場邊看球，「她有告訴我不要緊張，贏球之後也很為我開心」。