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中職／「我還是賴師傅」 賴鴻誠平息綽號事件：會謹言慎行

聯合新聞網 / 綜合報導
賴鴻誠發文表示會謹言慎行，希望給家人和小孩平靜的生活空間。記者陳宛晶／攝影 陳宛晶
賴鴻誠發文表示會謹言慎行，希望給家人和小孩平靜的生活空間。記者陳宛晶／攝影 陳宛晶

新球季剛加盟樂天桃猿的投手賴鴻誠，昨日發文透露自己並不滿意球迷替自己取的綽號，引起中職球迷熱議，今再次發文表示會謹言慎行，希望給家人和小孩平靜的生活空間，試圖平息昨日風波。

賴鴻誠昨日於IG上寫道，「別亂叫綽號也別亂取綽號，我跟他完全沒有相識度，也完全沒關聯，看眼科不麻煩，不要耽誤你美好的人生！」並在標籤中暗指未來可能採取法律途徑，有球迷留言發問：「這怎麼告得成？」賴則回答：「不要小看法律。」

賴鴻誠未明確指出是哪個綽號令他不滿，有鄉民表示或許是「平偉」，平偉為台灣機車維修技師，2012年，遭顧客指摘在未經車主同意下，自行拆解客人送修的機車，並收取具爭議性之維修費用，以「你在大聲什麼啦？」、「不要起爭議啦」等名句一砲而紅，後有球迷發現其長相與賴鴻誠神似，後以此稱之。

賴鴻誠今於IG發文表示，「身為公眾人物，謹言慎行會是我持續進修的功課，也希望各位球迷多關注球員在場上的表現，」、「也請給我的家人跟小孩平靜的生活空間，謝謝大家！」字裡行間體現出賴對此綽號不堪其擾，已影響到自己與家人的生活，並關閉近三則貼文的所有留言，試圖平息昨日引發的風波。最後hashtag提到「我還是賴師傅」。

上個禮拜才剛加盟樂天桃猿的左投賴鴻誠在中職打拚9季，速球派的左投身分讓他在自由市場上頗具身價，獲得猿隊以兩年約延攬，成為史上第3位透過FA制度轉隊的球員，更是投手第一人。

賴鴻誠 樂天桃猿

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