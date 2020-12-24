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中職／昔日同袍招手 米蘭達出走兄弟可能另有其因
斗山熊昨簽下米蘭達，也同時宣告他正式離開中信兄弟，此外，休賽季和斗山熊續約的洋砲費南德茲（Jose Miguel Fernandez）與米蘭達是舊識，這可能也是他選擇離開的原因。
米蘭達合約總值80萬美元（約台幣2272萬元），其中包含15萬簽約金、55萬年薪與10萬激勵獎金，同天斗山熊也以1年110萬美元（約台幣3094萬元）與洋砲費南德茲續約，32歲的他本季打擊率.340並敲出21轟，以199支安打連莊安打王。
米蘭達2018年效力於日職軟銀鷹，繳出13勝6敗，防禦率3.77的成績，今年中信兄弟以隊史最高薪網羅，合計出賽25場10勝8敗，防禦率3.80，今落腳韓職，斗山熊球團方也對他過去的履歷表達肯定，並期待新賽季的登板。
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