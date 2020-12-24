日職／總算等到了！48歲新庄剛志有新東家給報價

新庄剛志上個禮拜在Instagram發表「曾相信還有1%的機會回歸，現在是0%了。」的生涯告終宣言，而今總算有球隊要了！提出報價的是日本獨立聯盟，BC聯盟的新潟天鵝隊。

據日媒《THE PAGE》報導，新庄本人尚未拒絕邀約，新潟天鵝隊的相關人士透露，「雖然新庄剛志可能沒有打算在獨立聯盟打球，但希望他能在這宣揚棒球的美好，並保持狀態待價而沽。」

新庄剛志在戰力外測試4個打數敲出1支安打和1次保送，當時傳出風聲有一支球隊對他有興趣，然而時間並不站在他那。戰力外測試參賽的選手平均年齡27.1歲，從傳接球、守備準備及揮棒動作相較其他球員都有肉眼可辨的遜色。

即便已離開球界10餘年，在未開放觀眾入場的戰力外測試仍可見數十名在場外為新庄剛志應援的女球迷，由此可見他仍具一定程度的人氣。

新潟天鵝隊相關人士也表示，以新庄剛志的知名度與人氣，除了可以吸引年輕球迷到BC聯盟看球，也能向當地孩子傳達永不言棄的精神。