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中職／簽下韓職勝投王納恩斯 悍將第4名洋投到位

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
納恩斯曾效力過大聯盟白襪隊。 歐新社
納恩斯曾效力過大聯盟白襪隊。 歐新社

富邦悍將隊今天宣布與33歲的韓職勝投王納恩斯（暫譯，英文全名為Hector Noesi）簽下合約，繼索沙、羅力、邦威後，成為明年球季悍將第四位洋投。

多明尼加籍的納恩斯具有六年大聯盟與三年韓職共超過千局的投球經驗，曾拿下2017年的韓職勝投王，是一名歷練豐富且具有穩定投球實力的外援戰力。

富邦悍將領隊蔡承儒表示，納恩斯在各方面球路品質都相當不錯，有一定的控制能力，球隊也自2017年就開始觀察追蹤他的表現，很高興明年球季能夠有與他合作的機會，也期待他能和索沙一起為悍將投出佳績。

富邦悍將隊簽下第四位洋投，韓職勝投王納恩斯來台效力。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊簽下第四位洋投，韓職勝投王納恩斯來台效力。圖／富邦悍將球團提供

已在上個月開始進行自主訓練的納恩斯，對於明年度能夠到台灣與同樣來自多明尼加的索沙同隊相當開心，同時表示感謝上帝賜予他與富邦簽約的機會，希望能夠為新北這座城市拿下冠軍，開啟他人生的另一個新篇章。

191公分、93公斤的納恩斯是一名右投手，2011年正式升上大聯盟，首年即在洋基隊受到重用出賽30場，之後陸續轉至水手、遊騎兵、白襪等球隊，分別擔任過先發與中繼不同角色。2016到2018年納恩斯轉往亞洲職棒發展，連續三年效力韓職起亞虎隊，不僅每年均繳出雙位數勝投成績，2017年更以單季20勝拿下勝投王，幫助球隊奪下年度冠軍。

2019年納恩斯返美加入馬林魚隊體系，在3A拿下11勝後於8月升上大聯盟，累計在美職大聯盟共六年的資歷，出賽118場主投423局；另在韓國職棒三年時間，出賽90場均擔任先發投手，主投582局拿下46勝與425次的奪三振。

大聯盟 索沙 富邦悍將

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